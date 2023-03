Tesla senkt US-Preise für Model S und X

Tesla hat in den USA die Preise des Model S und Model X deutlich gesenkt. Je nach Variante kosten die Modelle nun 5.000 bis 10.000 Dollar weniger als bisher. In Europa gibt es für diese Modelle bisher keine neuen Preise.

Im Januar hatte Tesla bereits die Preise des Model 3 und Model Y massiv reduziert – zunächst in China und wenig später auch in den USA und Europa. Im Rahmen der Januar-Preissenkung wurden in den USA auch die Preise der beiden Oberklasse-Baureihen angepasst. Damals sank der Basispreis des Model S wieder unter die 100.000-Dollar-Marke, das Model S Plaid wurde um satte 21.000 Dollar günstiger und stand seitdem mit 114.990 Dollar im Konfigurator.

Diese Preise haben sich nun wieder geändert: Das Basis-Model-S wurde nochmals um 5.000 Dollar günstiger und ist in den USA somit ab 89.990 Dollar erhältlich – seit Janaur waren es 94.990 Dollar. Auch das Model S Plaid mit dem dreimotorigen Antrieb wurde um 5.000 Dollar günstiger und steht nun mit 109.990 Dollar im US-Konfigurator.

Die beiden Antriebsvarianten des Model X wurden sogar um jeweils 10.000 Dollar im Preis gesenkt. Das bedeutet zum einen, dass auch das Model X in der Basisversion nun wieder im fünfstelligen Bereich angekommen ist – mit 99.990 Dollar aber nur knapp. Zum anderen kosten die Plaid-Versionen des Model S und X nun gleich viel. Bisher war das Model X Plaid 5.000 Dollar teurer, aktuell ist auch diese Version ab 109.990 Dollar erhältlich.

In Europa wurde aber nicht nur die Januar-Preisrunde bei den beiden Oberklasse-Modellen ausgelassen, sondern offenbar auch die aktuelle Preissenkung: Das Model S steht hierzulande weiter ab 112.990 Euro im Konfigurator, die Plaid-Version kostet 137.990 Euro. Beim Model X sind es unverändert 120.990 Euro bzw. 140.990 Euro.

Das Model S und X werden sowohl für den US-Markt als auch den Export ausschließlich im kalifornischen Fremont gebaut. Kürzlich wurde bekannt, dass aktuell ausgelieferte Fahrzeuge der beiden Baureihen über eine geänderte Autopilot-Hardware verfügen, unter anderem geänderte Kameras, Sensoren und wohl eine neue Computer-Einheit.

teslamag.de, electrek.co