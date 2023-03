Energica erweitert Hauptsitz in Italien

Der zum US-Konzern Ideanomics gehörende italienische Elektromotorrad-Hersteller Energica hat mit der Erweiterung seines Haupsitzes in Modena begonnen. Die Erweiterung um weitere 1.150 Quadratmeter Fläche dient der Forschung und Entwicklung, der Erprobung von Prototypen und der Geschäftseinheit Energica Inside.

Letztere entwickelt Energica-Komponenten für den Verkauf an andere Hersteller weiter und arbeitet an mehreren neuen Projekten in den Bereichen Landwirtschaft, Schifffahrt und Luftfahrt sowie urbane Mobilität. Sprich: Über Energica Inside baut sich das Unternehmen auch ein Standbein als Zulieferer für eMobility-Komponenten auf. Man wolle OEM „bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge unterstützen und neue Produkte schnell und kostengünstig auf den Markt bringen“.

Ideanomics hatte den italienischen E-Motorrad-Hersteller vor rund einem Jahr übernommen und unterstützt seitdem das Wachstum der Marke – bei der Entwicklung und dem Vertrieb der Elektromotorräder, nun aber auch beim Aufbau von Energica Inside in dem erweiterten Hauptsitz. Mit der neuen Einrichtung soll Energica Inside weitere Projekte annehmen können – zum Teil für Ideanomics selbst, aber auch von externen Auftraggebern.

„Unser Ruf und unser Know-how ermöglichen es Energica, talentierte Menschen aus der ganzen Welt anzuziehen, die sich oft dafür entscheiden, bei uns zu bleiben und ihre Karriere aufzubauen“, sagt Livia Cevolini, CEO der Energica Motor Company. „Wir freuen uns darauf, unsere Einrichtung auszubauen, unser Personal zu erweitern und neue Leute willkommen zu heißen, die bereit sind, EV-Geschichte zu schreiben.“

