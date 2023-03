Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio bereitet die Einführung eines Kombi-Ablegers seiner Limousine ET5 vor und will diesen auch in Europa anbieten. Erste Bilder und Infos zur Kombi- bzw. Shooting-Brake-Version des ET5 kommen aus einem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT).

Der Auslieferungsbeginn in China wird für Juli 2023 erwartet. Der Zulassungsantrag beim MIIT erfolgt in der Regel mehrere Monate vor dem geplanten Verkaufsbeginn in China – was in diesem Fall also zu den Angaben mit Juli passen würde.

Gerüchte zu einem Kombi-Ableger der E-Limousine ET5 gab es bereits länger, die vom MIIT veröffentlichten Grafiken geben nun einen ersten Eindruck von dem Fahrzeug. Dabei weist das Modell eher ein geschwungenes Heck als eine auf Nutzwert optimierte steile Heckscheibe auf. Mit den ausgeformten Seitenschwellern und der durchgängigen LED-Leiste erinnert der ET5 Shooting Brake in der Heckansicht ein wenig an einen Porsche Taycan Sport Turismo, wenn auch nicht ganz so flach wie der Sport-Kombi aus Zuffenhausen.

Bei den Abmessungen soll der ET5 Shooting Brake recht genau der Limousine entsprechen. Chinesische Medien berichten unter Berufung auf die MIIT-Daten von 4,79 Metern Länge, 1,96 Metern Breite, 1,50 Metern Höhe und einem Radstand von 2,89 Metern. Damit ist der ET5 in quasi allen Abmessungen etwas kleiner als der Zeekr 001, das laut der „CN EV Post“ „derzeit bekannteste Shooting-Brake-Modell in China“. Der 001 basiert auf der Geely-Plattform SEA und ist 4,97 Meter lang.

Auch beim Antrieb dürfte sich der ET5 Shooting Brake bei der bekannten Limousine bedienen, ein Allradantrieb mit 150 kW an der Vorder- und 210 kW an der Hinterachse ist also wahrscheinlich. Zudem soll es wie bei anderen Modellen auf der Nio-Plattform NT2.0 eine elektrisch einklappbare Anhängerkupplung mit bis zu 1,4 Tonnen Anhängelast geben.

Laut früheren Angaben der Unternehmensleitung wird der Nio ET5 Shooting Brake in einigen Monaten auch in Europa auf den Markt kommen. Dabei könnte aber ein Umdenken in der Nio-Chefetage eingesetzt haben, denn noch im Januar hieß es, aufgrund der hiesigen Kombi-Nachfrage werde das ET5-Derivat zuerst in Europa auf den Markt kommen. Der Erfolg des Zeekr 001 in China, der dort die Shooting-Brake-Modelle wieder deutlich präsenter gemacht hat, könnte dazu geführt haben, dass Nio nun doch erst einmal den chinesischen Markt bedienen könnte.

Sollte er doch in Europa auf den Markt kommen, wird der Shooting Brake wohl etwas über der Limousine eingepreist. In Deutschland startet diese wie berichtet zu Preisen ab 49.900 Euro – jedoch ohne Batterie.

cnevpost.com