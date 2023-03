Webasto: Neue Funktionen für Flotten-Ladesoftware

Webasto bietet Unternehmen ein neues Add-on für seine Flotten-Ladesoftware ChargeConnect, das eine Integration des Ladedaten-Backends in Cloud-basierte ERP-Systeme erlaubt. Flottenbetreiber können damit auf Sonderfunktionen zugreifen, etwa zur Definition von Nutzergruppen und zur Ladepunkt-Reservierung.

Der Automobilzulieferer gibt an, durch die Verknüpfung seiner ChargeConnect-Software mit Cloud-basiertem Enterprise Resource Planning (ERP) mehr Transparenz für Flotten- und Personalmanager herzustellen. „Das neue Add-on überträgt die Ladedaten automatisch an das angebundene Cloud ERP System. So erhalten Unternehmen nicht nur mehr Transparenz über das grundsätzliche Ladeverhalten auf dem Firmenparkplatz, sondern können die Ladedaten des Personals direkt für die präzise Entgeltabrechnung auf Knopfdruck aus der Webasto ChargeConnect Cloud importieren“, teilt Webasto mit.

Zu den Sonderfunktionen, die künftig angeboten werden, gehört die Möglichkeit, Nutzergruppen für Mitarbeitende einzurichten und deren Ladevorgänge auf dem Firmenparkplatz automatisiert auf der Entgeltabrechnung abzubilden. Die neue Reservierungsfunktion der Software ermöglicht es zudem, Ladesäulen für vordefinierte Zeiträume zuzuweisen und zu buchen. Das Feature macht ebenfalls Gebrauch von der Gruppenfunktion und bietet autorisierten Mitgliedern die Option, eine Ladesäule für einen ausgewählten Zeitraum zu reservieren.

„Mit unseren intelligenten Ladelösungen bieten wir E-Mobilisten wie auch Unternehmen bereits ausgeklügelte Hardware, um E-Autos oder gar ganze Flotten komfortabel zu laden. Die Hardware ist aber auch immer nur so gut wie ihre Software, weshalb wir unsere Webasto ChargeConnect Software-Infrastruktur kontinuierlich weiterentwickeln“, äußert Dr. Michael Bauer, Executive Vice President Charging Systems bei Webasto. „Mit den neuesten Funktionen unserer Software-Umgebung adressieren wir nun den Geschäftsbereich, um den zunehmenden Aufwand der Ladekostenabrechnung in Unternehmen deutlich zu vereinfachen. Mit der neuen Reservierungsfunktion wollen wir den Zugang zu Ladesäulen auf dem Firmenparkplatz zudem übersichtlicher gestalten.“

Neben Wallboxen und mobilen Ladegeräten produziert der Zulieferer aus München unter anderem Batteriesysteme für Pkw und Nutzfahrzeuge sowie Hochvoltheizer für Hybrid- und E-Fahrzeuge. 2022 hatte Webasto das Volumen seines Auftragseingangs im Geschäftsfeld Elektromobilität im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Konkret bestellten Kunden bei Webasto Batteriesysteme, elektrische Heizgeräte und Ladelösungen für rund 2,8 Milliarden Euro.

webasto-group.com