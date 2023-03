Kanada: Purolator will 3.500 E-Transporter beschaffen

Der kanadische Kurierdienst Purolator plant, binnen sieben Jahren 1 Milliarde kanadische Dollar (rund 682 Millionen Euro) in die Dekarbonisierung seiner Flotte zu investieren. Das Vorhaben umfasst die Beschaffung von mehr als 3.500 vollelektrischen Lieferfahrzeugen.

Neben den Fahrzeugen soll die genannte Summe auch die Elektrifizierung von mehr als 60 Standorten in ganz Kanada abdecken. Purolator befindet sich mehrheitlich im Besitz der kanadischen Post und spricht mit Blick auf die Pläne von der „größten Netzwerkinvestition in der 63-jährigen Geschichte von Purolator“.

Allein im laufenden Jahr sollen mehr als 100 Millionen kanadische Dollar investiert werden. Und zwar unter anderem in die Beschaffung von gut 100 Elektro-Fahrzeugen. 2024 sollen 150 weitere Einheiten folgen. Dabei setzt Purolator nach eigenen Angaben auf einen Mix der Modelle Ford E-Transit, Motiv Power Systems EPIC4 und BrightDrop Zevo 600.

Bis 2030 will der Kurierdienst 60 Prozent seiner Flotte elektrifiziert haben und die Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen bis dahin um 42 Prozent reduzieren. Sein Name Purolator entstammt von einer Episode zwischen den 60er und 80er Jahren, als es zum US-amerikanischen Hersteller von Öl- und Luftfiltern Purolator gehörte. Seit 1993 gehört der Dienst aber mehrheitlich der kanadischen Post.

Noch im Laufe dieses Monats strebt Purolator an, mit dem Einsatz von 25 Ford E-Transit in London, Ontario, Richmond, B.C. und Quebec City zu beginnen. Weitere 55 Motiv- und 15 BrightDrop-Modelle sollen noch vor Jahresende folgen. Für diese Marken habe man sich entschieden, „weil sie in der Lage sind, marktführende Technologie und betriebliche Unterstützung zu liefern und die besonderen Transportanforderungen von Purolator für Märkte in ganz Kanada zu erfüllen“, heißt es.

„Purolator war der erste kanadische Kurierdienst, der landesweit vollelektrische Lkw für die Zustellung eingeführt hat. Unser Ziel ist es, das umweltfreundlichste Kurierunternehmen in Kanada zu sein, und mit dieser Investition macht Purolator einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft und eines gesünderen Planeten“, so John Ferguson, Präsident und CEO von Purolator. „Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern jeden Tag daran, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und unsere Umwelt zu schützen.“

