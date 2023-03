IBU-Tec gründet Batteriegeschäft aus

Die IBU-Tec Advanced Materials AG trägt der zunehmenden Bedeutung des Geschäfts mit Batteriematerial Rechnung und hat hierfür die IBUvolt Battery Materials GmbH gegründet. Die hundertprozentige Konzerntochter fokussiert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Batteriematerialien.

Zudem stehen Entwicklungsdienstleistungen für Kathoden- und Anodenaktivmaterialien im Fokus von IBUvolt Battery Materials, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. Zum Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wurde Ulrich Weitz berufen. Weitz ist derzeit noch CEO des IBU-Tec-Konzerns. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 26. April 2023 soll Weitz in den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft berufen werden.

Mit dem geplanten Rückzug von Weitz aus dem Vorstand der IBU-Tec soll der derzeitige Co-CEO Jörg Leinenbach die Geschäfte als alleiniger CEO leiten. „Das rasante Wachstum von IBU-tec im Batteriegeschäft wollen wir mit der neuen Gesellschaft auch strukturell untermauern“, sagt Leinenbach. „Ich bin froh, dass unser Unternehmensgründer und Großaktionär Ulrich Weitz die Entwicklung in dem Bereich in den kommenden Jahren in der neuen Gesellschaft vorantreiben wird. Wir werden von seiner Expertise und vor allem auch von seinem Netzwerk auf unserem Wachstumskurs profitieren.“

Weitz selbst sagt laut der Mitteilung in seiner Rolle als CEO der IBUvolt GmbH: „Mit der Gründung der neuen Gesellschaft haben wir einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Das Team der IBUvolt kann sich vollständig auf die Weiterentwicklung der Batteriematerialien konzentrieren und dabei schnell, agil und unbürokratisch auf neue Marktentwicklungen reagieren. Ich möchte in diesem strategisch wichtigen Bereich mit unserem Team die Position von IBU-Tec weiter ausbauen und neue Märkte und Anwendungen erschließen.“

IBUvolt war bisher ein Markenname, unter dem IBU-Tec Advanced Materials seine Kathodenmaterialien angeboten hat. So gibt es zum Beispiel unterschiedliche LFP-Kathodenmaterialien, gemeinsam mit Kunden entwickelt das Unternehmen aber auch „individuelle Gemische für unterschiedliche Anforderungen“.

Zu den bekannten Kunden zählten etwa Blackstone Technology und der norwegische Batterieproduzent Morrow Batteries.

