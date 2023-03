Cake expandiert nach China, Mexiko und Griechenland

Cake, ein schwedischer Hersteller von leichten Elektromotorrädern, hat neue Vertriebs- und Produktionspartnerschaften geschlossen, mit denen das Unternehmen über 200.000 seiner E-Motorräder in China, Mexiko und Griechenland absetzen will.

Den größten Deal hat Cake für den chinesischen Markt eingefädelt: Im Rahmen einer Kooperation mit dem Zweirad-Hersteller und -Vertriebsspezialisten Shanghai Forever sollen in den kommenden vier Jahren 150.000 Cake-Bikes in China hergestellt und verkauft werden. Die Partnerschaft tritt Angaben von Cake zufolge mit sofortiger Wirkung in Kraft. Infolgedessen werden umgehend „die Produkte versandt und die Marketing- und Produktvertreter von Cake ein Büro in der Forever-Zentrale in Shanghai einrichten“.

Für Mexiko kündigt Cake parallel an, mit dem Motorradhersteller Italika und mit Citio zu kooperieren. Letzterer ist ein mexikanisches Unternehmen, das ein Batteriewechselnetz im Land anbietet. Auch in Mexiko setzt Cake auf die lokale Herstellung und den Vertrieb über Partnerunternehmen: Italika soll den Schweden zufolge in den nächsten Jahren 50.000 Cake-Bikes in Mexiko herstellen und verkaufen. Geplant ist zudem, die Fertigungs- und Montagekapazitäten von Italika und Citio einzubeziehen, um künftig die gesamte nordamerikanische Nachfrage zu bedienen.

Eine reine Vertriebspartnerschaft hat Cake derweil in Griechenland mit Automotive Solutions geschlossen: Diese umfasst eine Bestellung von 1.500 E-Motorrädern, die ab dem zweiten Quartal 2023 in ganz Griechenland und Zypern vertrieben werden.

Cake baut recht minimalistische und leichte E-Motorräder. Die Modellpalette besteht derzeit aus vier Plattformen – dem Off-Roader Kalk, dem modularen Utility-Bike Ösa, dem urbanen Pendlerfahrzeug Makka und dem E-Bike Åik. Für das laufende Jahr kündigt der Hersteller weitere Vertriebs-Updates an, „um die Marke Cake und ihre Produkte weltweit zu verbreiten“.

