eMobility update: Erste Bilder zum Kia EV9 / Tesla Grünheide Erweiterung / Togg T10X ab 47.500€

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“! Mit den folgenden News und Highlights zur Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: Tesla beantragt Werkserweiterung in Grünheide ++ Togg startet in der Türkei ++ Kia zeigt den EV9 schon vor der Weltpremiere ++ Denza bringt neues SUV in China ++ Großauftrag für E-Busse in Hamburg ++

#1 – Tesla stellt Antrag auf Werkserweiterung

Tesla hat den ersten Antrag für den Ausbau seines Werks in Grünheide beim Land Brandenburg eingereicht. Dabei geht es vor allem um Änderungen an der bestehenden Fabrik mit dem Ziel, die Produktion weiter auszubauen. Das bestätigte der Hersteller auf Anfrage verschiedener Medien.

#2 – Togg T10X startet in der Türkei ab 47.500 €

Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg hat sein erstes Modell in der Türkei eingepreist. Für die Einstiegsversion des T10X mit Heckantrieb werden dort 953.000 Türkische Lira aufgerufen, was umgerechnet rund 47.500 Euro entspricht. In diesem Preis sind bereits 18 Prozent Mehrwertsteuer und die in der Türkei fällige zehn Prozent Sonderverbrauchssteuer enthalten.

#3 – Kia zeigt den EV9 schon vor der Weltpremiere

Kia hat diese Woche erste offizielle Bilder des EV9 veröffentlicht. Dabei wird die Weltpremiere des großen Elektro-SUV erst Ende März stattfinden. Auf den gezeigten Fotos zeichnet sich nun ab, was Kia-Verantwortliche bereits rund um die Vorstellung der Studie EV9 Concept betont hatten: Die Designer haben zuerst das Serienmodell entwickelt und von dem quasi finalen Design die Studie abgeleitet.

#4 – Denza bringt neues E-SUV N7 in China

Denza, das chinesische Joint Venture von BYD und Mercedes-Benz, bereitet die Markteinführung eines neuen Modells vor. Wie aus dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hervorgeht, handelt es sich um ein SUV namens Denza N7.

#5 – Hamburg: VHH ordern bis zu 350 E-Busse

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein bestellen für ihren knapp 700 Fahrzeuge großen ÖPNV-Fuhrpark auf einen Schlag bis zu 350 neue Elektrobusse. Aus der größten E-Bus-Ausschreibung der Unternehmensgeschichte gehen MAN und Daimler als Gewinner hervor.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>