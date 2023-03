Wiener E-Carsharer Eloop erhält Millionen-Finanzierung

The Sharing Group beteiligt sich als Lead-Investor an einer millionenschweren neuen Finanzierungsrunde des Wiener E-Carsharing-Anbieters Eloop. Eloop will das frische Kapital nutzen, um seine Elektroauto-Flotte in Wien zu verdoppeln und im Laufe dieses Jahres auch in München an den Start zu gehen.

Die Sharing Group betreibt in den Niederlanden die Carsharing-Plattform MyWheels, deren Flotte innerhalb der letzten drei Jahre von etwa 200 auf fast 3.000 Autos gewachsen ist. Wie viel genau die Niederländer jetzt in Eloop investieren und auf welche Summe sich die gesamte Finanzierungsrunde beläuft, geht aus der Mitteilung der Sharing Group nicht hervor. Dort heißt es lediglich, dass mit der Sharing Group als Lead-Investor bereits „Millionen Euro eingesammelt“ wurden.

Wann genau und mit wie vielen Fahrzeugen Eloop in München starten will, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Es wird aber präzisiert, dass das Unternehmen „sich weiterhin auf ausschließlich 100-prozentige Elektroautos konzentrieren“ werde. In Wien setzt Eloop unter anderem auf das Tesla Model 3.

Neben den Finanzmitteln wird die Sharing Group auch Knowhow bei Eloop einbringen, schließlich wurde bei der Beteiligung MyWheels die Flotte bereits stark erweitert. „Wir haben uns entschieden, in Eloop zu investieren, zum einen, weil die Firmenphilosophie eng mit unserer übereinstimmt; Mobilität teilbar und zugänglich machen“, sagt Joost van Rooij, CMO bei The Sharing Group. „Darüber hinaus können wir Kenntnisse über die Shared-Ownership-Technologien und Innovationen gewinnen, bei denen Eloop an vorderster Front steht. Längerfristig sehen wir sicherlich Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit den anderen Mobilitätsunternehmen in unserem Portfolio.“

„In diesen herausfordernden Zeiten – sowohl für unseren Planeten als auch für die Weltwirtschaft – freuen wir uns, einen Partner gefunden zu haben, der an unsere Mission glaubt, Städte lebenswerter zu machen“, sagt Leroy Hofer, CEO und Mitgründer von Eloop. „Mit The Sharing Group begrüßen wir außerdem unseren ersten strategischen Investor im Bereich Mobilität und Sharing, der uns mit Expertise bei der Skalierung unseres E-Carsharing-Angebots unterstützen wird.“

