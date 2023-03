Sono Motors droht Zahlungsunfähigkeit

Nach dem Aus des Solar-Elektroautos Sion steckt Sono Motors offenbar in größeren finanziellen Schwierigkeiten. Die Zahlungsunfähigkeit droht, da wohl das Geld nicht ausreicht, um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen.

„Unsere Wirtschaftsprüfer haben erhebliche Zweifel an unserer Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert“, zitiert „Capital“ aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC – dieses 6K-Filing wurde bereits am 6. März veröffentlicht, ist aber erst jetzt in den medialen Fokus geraten. Der nächste Prüfbericht werde voraussichtlich zu dem Schluss kommen, „dass unsere Kapitalausstattung zum Zeitpunkt des Prüfungsberichts nicht ausreichen wird, um die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten“.

Sono Motors hatte sich vor einem Monat dazu entschlossen, sein kapitalintensives Solarauto-Projekt nicht weiter zu verfolgen und sich voll auf das Solargeschäft für B2B-Kunden zu konzentrieren. Bis das Solargeschäft aber nennenswerte Gewinne abwirft, wird es noch dauern. „Wir sind ein Unternehmen in der Frühphase mit einer Geschichte von erheblichen Verlusten, das vor kurzem sein Geschäftsmodell angepasst hat und für die absehbare Zukunft weitere Verluste erwartet“, schreibt Sono selbst. „Bei unseren Solartechnikprodukten befinden wir uns noch in der frühen Entwicklungsphase und haben noch keine kommerzielle Produktion aufgenommen. Bislang haben wir lediglich mehrere Absichtserklärungen mit mehreren potenziellen Kunden abgegeben, aber noch keinen verbindlichen kommerziellen Vertrag abgeschlossen.“

Allerdings stammen diese Aussagen aus dem Abschnitt „Risks Related to Our Business and Operations“ – hier müssen selbst erfolgreiche Unternehmen mögliche Risiken aufführen. Bei Sono kommt aber dazu, dass das letztlich nicht erfolgreiche Sion-Projekt lange Zeit für hohe Ausgaben gesorgt hat und auch die Abwicklung weiter Geld kosten wird – zusätzlich zu den Entwicklungsausgaben für die Solarprodukte. „Daher besteht ein wesentliches Risiko, dass wir als Unternehmen nicht mehr weiter existieren und insolvent werden könnten“, heißt es in der Mitteilung an die SEC.

Aber auch das Solargeschäft ist noch nicht gesichert: „Entwicklungen in der Batterietechnologie, wie Festkörperbatterien, können die Solartechnik überflüssig machen. Darüber hinaus könnten Entwicklungen, die die Batteriereichweite von BEVs vergrößern, oder ein Anstieg der erneuerbaren Energien im Netz die Effizienz von BEVs erhöhen und sie fossilfreier machen, was sich negativ auf die Kundennachfrage nach solaren Reichweitenverlängerungen auswirken könnte“, heißt es in dem Dokument.

Den finalen Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PwC) wird spätestens mit den Veröffentlichung der Q4-Geschäftszahlen und dem Jahresabschluss 2022 fällig. Dieser wird für die kommenden Wochen erwartet, ein genauer Termin ist aber noch nicht bekannt. Selbst auch Nachfrage von „Capital“ wollte Sono Motors kein Datum für die Bilanzvorstellung mitteilen.

