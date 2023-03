„Das Q-Ecosystem von Quantron“ – Jochen Bauer von der Quantron AG

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Quantron hat vor drei Jahren angefangen, Bestandsfahrzeuge mit Brennstoffzellen-Antrieben zu elektrifizieren („Retrofit“). Inzwischen nennt sich Quantron OEM light. Damit verweist Quantron auf die Teilfertigung von fabrikneuen Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen. Jochen Bauer stellte das Geschäftsmodell bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ vor.

„Wir verstehen uns als Brückenanbieter“, so Jochen Bauer, Head of Electric/Electronics and Digital Products bei Quantron. „Wir füllen die akute Lücke, die von den großen Herstellern zurzeit gelassen wird.“ Anschließend, und das ist das zukünftige Geschäftsmodell, will Quantron Mobility-as-a-Service anbieten: Zum festen Kilometerpreis wird das Unternehmen Lkw vermieten.

Die Vision des Unternehmens ist es, saubere Mobilitätslösungen bereitzustellen. Quantron sieht ein großes Potenzial im Aufbau von H2-Infrastruktur – ein weiteres Geschäftsfeld. Das ist einer der Gründe, warum man ausschließlich auf Wasserstoff-Antriebe setzt.

Ergänzend wird Quantron den Kunden auch die Möglichkeit zum Aufbau von H2-Tankstellen auf dem Firmengelände bieten. Das ist Teil der Gesamtlogik von Mobility-as-a-Service, oder wie es hier genannt wird, Quantron-as-a-Service.