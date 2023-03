Vitesco erzielt Milliarden-Umsatz mit E-Komponenten

Der Antriebszulieferer Vitesco Technologies hat 2022 mit Elektrifizierungsprodukten erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz überboten. Mit E-Motoren und Co. hat Vitesco rund 1,1 Milliarden Euro umgesetzt, gegenüber 0,9 Milliarden Euro in 2021.

Wie der Zulieferer mitteilt, werden die Elektrifizierungsprodukte zunehmend wichtiger und bald die Mehrheit des Umsatzes ausmachen: Vitesco verbuchte im Geschäftsjahr 2022 einen Auftragseingang in Höhe von 14 Milliarden Euro, davon entfielen 10,4 Milliarden Euro auf Elektrifizierungsprodukte. Insgesamt verfügte Vitesco zum 31. Dezember 2022 über einen Auftragsbestand von 58,5 Milliarden Euro, 46 Prozent davon im Elektrifizierungsbereich – Tendenz stark steigend.

„Das ist ein neuer Rekord: Drei Viertel unserer Aufträge kamen 2022 aus dem Elektrifizierungsgeschäft. Der Wandel zur E-Mobilität ist im vollen Gange und nicht mehr aufzuhalten“, sagt der Vorstandsvorsitzende Andreas Wolf.

Aber: In der Gegenwart hängt die frühere Continental-Sparte noch weiter stark am Verbrennungsmotor und anderen Bereichen. Unternehmensweit lag der Umsatz in 2022 bei 9,07 Milliarden Euro (+4,0 Prozent), mit 1,1 Milliarden Euro aus Elektrifizierungsprodukten ergibt sich am Umsatz ein E-Anteil von 12,1 Prozent. Aber anhand der Auftragseingänge ist zu erwarten, dass dieser Anteil bald signifikant steigen wird.

Darauf deutet auch das Wachstum in der Geschäftseinheit Electrification Technology hin, hier legte der Umsatz um 17,6 Prozent auf 692 Millionen Euro zu. Getrieben wurde diese Entwicklung „durch die hohe Nachfrage nach Hochvolt-Elektroantrieben und Leistungselektroniken besonders in China und Deutschland“. Der restliche Umsatz mit Elektrifizierungsprodukten stammt aus den Einheiten Electronic Controls und Sensing & Actuation. Mittelfristig möchte das Unternehmen einen Elektrifizierungsumsatz von 5 Milliarden Euro erreichen. Davon sind laut der Mitteilung bereits rund 90 Prozent im Auftragsbestand gebucht.

Noch ist die Geschäftseinheit Electrification Technology nicht profitabel. „Trotz weiterhin hoher Vorlaufkosten für künftige Projekte“ habe sich das bereinigte operative Ergebnis des Bereiches auf -257,7 Millionen Euro verbessert, so Vitesco. In 2021 stand noch ein Minus von 273 Millionen Euro. Die Geschäftsbereiche Electronic Controls (3,9 Milliarden Euro Umsatz, 166,2 Millionen Euro bereinigtes operatives Ergebnis) sowie Sensing & Actuation (3,5 Milliarden Euro Umsatz, 328,0 Millionen Euro bereinigtes operatives Ergebnis) schreiben bereits schwarze Zahlen.

vitesco-technologies.com