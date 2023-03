eMobility update: E-Kleintransporter Morris JE / VW mit großen Zielen / ID.3 ab 40.000€ bestellbar

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Mit den folgenden News und Highlights zur Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende: VW plant mehr als drei Millionen E-Kleinwagen ++ ID.3 Facelift jetzt bestellbar ++ Britischer Retro-Transporter kommt 2024 ++ Induktives Laden im ID.4 ++ Kopenhagen bekommt 1.000 neue AC-Lader ++

#1 – VW plant über 3 Mio. E-Kleinwagen bis 2030

Volkswagen will zwischen 2025 und 2030 insgesamt drei Millionen vollelektrische Kleinwagen in den spanischen Werken der Tochter Seat produzieren. Das gab Seat im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz bekannt. Die Spanier investieren drei Milliarden Euro in die Umrüstung ihres Werks Martorell nahe Barcelona.

#2 – VW ID.3 ab sofort ab 39.995 Euro bestellbar

Wir bleiben noch kurz bei Volkswagen: Die überarbeitete Version des ID.3 ist drei Wochen nach der Weltpremiere ab sofort in Deutschland bestellbar. Der neue ID.3 Pro mit der 58 Kilowattstunden großen Batterie und dem 150 kW starken E-Motor startet zu Listenpreisen ab 39.995 Euro.

#3 – E-Kleintransporter Morris JE soll 2024 kommen

Das britische Startup Morris Commercial hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und will Anfang 2024 mit den Auslieferungen seines elektrischen Kleintransporters beginnen. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des in den 1950er Jahren produzierten Morris J-Type.

#4 – ABT und WiTricity bringen induktive Ladelösung

ABT e-Line will zusammen mit WiTricity das induktive Laden für E-Autos in Europa anbieten. Los gehen soll es Anfang 2024 zunächst mit dem VW ID.4, der von ABT e-Line für kabelloses Laden mit WiTricity-Technik aufgerüstet wird. Weitere E-Autos aus dem VW-Konzern sollen folgen.

#5 – 1.000 neue AC-Ladepunkte für Kopenhagen

Kopenhagen hat seine erste Ausschreibung für Ladestationen beendet und Verträge mit drei Betreibern abgeschlossen. Diese sollen nun 1.000 neue Ladepunkte in der dänischen Hauptstadt bereitstellen. Die Anbieter sind Clever, OK und E.ON Drive.

