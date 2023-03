Kopenhagen bekommt 1.000 neue AC-Ladepunkte

Kopenhagen hat seine erste Ausschreibung für Ladestationen beendet und Verträge mit drei Betreibern abgeschlossen. Diese sollen nun 1.000 neue Ladepunkte in der dänischen Hauptstadt bereitstellen.

Die Anbieter sind Clever A/S, OK A.m.b.A und E.ON Drive Infrastructure. Sie überzeugten nach Angaben der Stadt beim Preis für die Nutzer, der Bauzeit, Nachhaltigkeit und der Miete, die sie für die Installation ihrer Ladegeräte auf den Parkplätzen zahlen werden. Insgesamt hatten wohl sieben Unternehmen an der Ausschreibung teilgenommen.

Letztere wurde in 12 Unteraufträge unterteilt, von denen alle drei Betreiber jeweils vier Stück erhalten haben. Demnach baut Clever 162 neue Ladestationen, OK AmbA 170 und E.ON 165 neue AC-Lader. Alle Stationen haben zwei Ladepunkte – es sind also knapp 1.000.

Noch ist unklar, wo genau die Stationen errichtet werden. Die Stadt schreibt, dass man sich in einem nächsten Schritt mit den Betreibern zusammensetzen und über mögliche Standorte sprechen werden. Die Webseite werde dann „kontinuierlich mit den Standorten der neuen Ladestationen aktualisiert“.

Die Ausschreibung ist Teil eines größeren Plans, laut dem bis Ende 2025 insgesamt 4.100 neue Ladestationen in Kopenhagen errichtet werden sollen.

thelocal.dk, kk.dk (auf Dänisch)