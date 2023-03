ABT und WiTricity bringen induktive Ladelösung in VW ID.4

ABT e-Line will zusammen mit WiTricity das induktive Laden für E-Autos im europäischen Aftermarket anbieten. Los gehen soll es Anfang 2024 zunächst mit dem VW ID.4, der von ABT e-Line für kabelloses Laden mit WiTricity-Technik aufgerüstet wird. Weitere E-Autos aus dem VW-Konzern sollen folgen.

Konkret nennt das Unternehmen aus Kempten im Allgäu für die Ausweitung des Angebots Modelle wie den VW ID. Buzz, Audi e-tron GT und Porsche Taycan. Wie genau die Aftermarket-Lösung für die genannten Fahrzeuge aussehen soll, geht aus der Mitteilung von ABT e-Line nicht hervor. Die Ladeleistung, Umfänge der nötigen Arbeiten und Kosten sind somit noch nicht bekannt.

Grundsätzlich ermöglicht die Ladelösung mit der speziellen Magnetresonanztechnologie von WiTricity laut der ABT-Mitteilung Ladevorgänge „mit der gleichen Geschwindigkeit und Effizienz wie an einer Stromtankstelle“. Das lässt natürlich immer noch Spielraum bei der Ladeleistung (zumal Modelle wie der Audi e-tron GT und Porsche Taycan zum Beispiel auch optional mit einem 22-kW-AC-Lader erhältlich sind), ist aber wichtig in Bezug auf die Effizienz. Lange Zeit gab es bei induktiven Ladelösungen deutlich höhere Verluste als beim kabelgebundenen Laden, was sich auf viele Fahrzeuge hochgerechnet zu einem nennenswerten Energiegehalt aufsummiert hätte, der als Verlust angefallen wäre.

Einen Hinweis auf die Ladeleistung und Umfänge des Systems hat WiTricity selbst vor etwas mehr als einem Jahr geliefert, als das Unternehmen im Februar 2022 eine eigene Retrofit-Lösung für sein induktives Ladesystem in E-Autos vorgestellt hatte. Das WiTricity Halo Charging genannte Nachrüst-System für den US-Markt bietet 11 kW Leistung. Dieses Upgrade-Paket umfasst drei Komponenten: den Stromempfänger, der am Fahrzeug installiert ist, die Wandbox, die an die Stromversorgung angeschlossen wird, und die Ladestation, die auf oder im Boden installiert wird.

Über die Zusammenarbeit mit ABT e-Line soll nun eine Anpassung für Europa und die hiesige Markteinführung im kommenden Jahr folgen. Zuvor hatte sich WiTricity darauf fokussiert, über OEM-Kooperationen das induktive Laden werksseitig in die Fahrzeuge zu installieren.

- ANZEIGE -

Während viele E-Auto-Nutzer heute das Einstecken eines Ladekabels als kein großes Problem empfinden, sieht Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE, das anders. „Das kabellose Laden revolutioniert die E-Mobilitätsbranche. Nutzer von E-Autos können damit einfach und bequem ihr Auto kabellos laden. Gerade das Laden mit dem Kabel wird von vielen Nutzern von Elektrofahrzeugen als unkomfortabel gesehen“, so der Manager. „Wir entwickeln jetzt zusammen mit unserem Partner WiTricity die erste Aftermarket-Lösung in Europa. Unsere gebündelte Kompetenz kann so die die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen unterstützen.“

„Wir freuen uns sehr, dass die Einfachheit und Bequemlichkeit des kabellosen Ladens durch diese Partnerschaft mit einem der führenden Unternehmen für Fahrzeug-Upgrade- und Aftermarket-Lösungen auf Fahrzeuge in Europa ausgeweitet werden“, sagt Alex Gruzen, CEO von WiTricity. „Unsere bewährten Ladelösungen für die Automobilindustrie werden dazu beitragen, viele der Herausforderungen der Elektrifizierung zu bewältigen, indem sie das Laden so einfach wie das Parken machen.“

finanznachrichten.de, prnewswire.com