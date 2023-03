eMobility update: Hyundai Laderoboter / Porsche fertigt in Bratislava / VWN plant 44.000 ID.Buzz

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von e-mobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360 Grad Elektromobilität. Mit diesen Themen starten wir heute durch: Porsche baut E-Cayenne in Bratislava ++ VW erhöht Produktion des ID. Buzz ++ Hyundai zeigt Laderoboter für Elektroautos ++ Lexus RZ 450e startet bei 68.000 Euro ++ Und neuer Investor bei eRockit ++

#1 – Porsche wird E-Cayenne in Bratislava fertigen

Porsche hat entschieden, den vollelektrischen Cayenne ebenfalls in Bratislava zu bauen. Dort unterhält Volkswagen Slovakia ein Werk für mehrere Marken des Konzerns. Der Cayenne wird nach dem Taycan, dem Macan und dem 718 die vierte Modellreihe von Porsche mit reinem Elektroantrieb.

#2 – VWN plant 44.000 ID. Buzz in 2023

Volkswagen Nutzfahrzeuge will die Produktion des ID. Buzz steigern. Dadurch sollen einerseits die Lieferzeiten sinken und das Elektromodell andererseits in weiteren Ländern angeboten werden. Bisher hat VWN mehr als 32.000 Exemplare des ID. Buzz und ID. Buzz Cargo verkauft.

#3 – Hyundai zeigt Laderoboter für Elektroautos

Die Hyundai Motor Group, der Mutterkonzern der Automarken Kia, Hyundai und Genesis, hat einen automatischen Laderoboter entwickelt und dessen Funktionsweise in einem Video dokumentiert. Der einarmige Roboter kann den Stecker eines Ladekabels in den Ladeport eines E-Autos stecken und ihn nach Abschluss des Ladevorgangs auch wieder abziehen.

#4 – Lexus RZ 450e startet bei 68.000 Euro

Toyota hat den Preis seines Lexus RZ 450e bekannt gegeben. Der Stromer ist ab 68.000 Euro erhältlich. Die Launch Edition kostet dagegen mindestens 74.700 Euro. Das Fahrzeug kann ab sofort bestellt werden und soll am 17. April zu den Vertragspartnern rollen.

#5 – Neuer Investor aus Indien bei eRockit

Das indische Elektromobilitätsunternehmen Motovolt ist bei eRockit eingestiegen und investiert in einem ersten Schritt eine Million Euro im Rahmen von Kapitalerhöhungen. Zudem werden weitere Investments in Aussicht gestellt – und zwar für eine Produktion in Indien.

