SK On plant VorlÃ¤ufermaterial-Fabrik in SÃ¼dkorea

SK On will zusammen mit dem Kathodenmaterialunternehmen EcoPro und dem chinesischen Batteriematerialhersteller GEM eine Produktionsanlage für Vorläufermaterialien von E-Auto-Batterien im südkoreanischen Saemangeum errichten.

Der Bau dieser Anlage soll noch in diesem Jahr beginnen, wie es in einer SK-Mitteilung heißt. Ende 2024 soll das Werk bereits in Betrieb gehen. Geplant ist demnach eine Jahreskapazität von 50.000 Tonnen. Später soll die Kapazität laut der Mitteilung „sukzessive erhöht werden“ – genau beziffert wird der Ausbau aber nicht. Aber bereits mit der initialen Kapazität sollen mit den Vorprodukten Batterien für etwa 300.000 E-Autos hergestellt werden können – wobei SK On nach eigenen Angaben mit 105 kWh je Fahrzeug rechnet. Bei kleineren Batterien könnte die Anzahl der Fahrzeuge weiter steigen.

Konkret sollen in dem neuen Werk in Saemangeum Vorprodukte auf Basis von Nickel Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) hergestellt werden. Das verwundert kaum, denn die drei Partner hatten bereits im November 2022 ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion von Nickel-Zwischenprodukten in Indonesien angekündigt. In Saemangeum soll künftig das eigene Nickel-Zwischenprodukt zu Vorläufermaterialien verarbeitet werden.

Mit der gemeinsamen Anlage wollen SK On, EcoPro und GEM unter anderem ihre Rohstoffversorgungskette stärken. Die Vorprodukte spielen dabei eine wichtige Rolle, die sie rund 65 bis 70 Prozent der Kosten des fertigen Kathodenmaterials ausmachen. Dass die Standortentscheidung dabei auf Saemangeum gefallen ist, wird mit „verschiedenen betrieblichen Vorteilen“ begründet – darunter ist etwa die logistische Infrastruktur, aber auch Unterstützungsmaßnahmen und Subventionen.

