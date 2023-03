eMobility update: Maxus T90 EV für 65.000€ / Lithium-Anlage in Brandenburg / Elektrischer Ford Capri

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Heute haben wir folgende News für Sie: Baustart für Lithium-Anlage in Guben ++ Ford Capri als Elektromodell ++ Maxus öffnet Bestellbücher für Elektro-Pickup ++ Audi stellt Modell-Namensgebung um ++ Und weitere Partnerschaft für induktives Laden ++

#1 – Baustart für Lithium-Anlage in Brandenburg

Rock Tech Lithium hat den Spatenstich für seine Lithiumfabrik im brandenburgischen Guben gesetzt. Das deutsch-kanadische Rohstoff-Unternehmen errichtet dort eine Konverteranlage. Diese soll batteriefähiges Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität produzieren.

#2 – Bringt Ford den Capri als E-Auto zurück?

Ford könnte für sein zweites europäisches Elektroauto auf Basis der MEB-Plattform die Modellbezeichnung Capri wiederbeleben, wie britische Medien berichten. Dabei wird es sich aber wohl nicht um einen Nachfolger des legendären Sportcoupés handeln. Seinen ersten Stromer auf der Basis von Volkswagen hatte Ford vor einigen Tagen mit dem SUV namens Explorer vorgestellt.

#3 – Maxus öffnet Bestellbücher für T90 EV

Die SAIC-Marke Maxus nimmt in Deutschland ab sofort Bestellungen für ihren rein elektrischen Pickup T90 EV entgegen. Das im vergangenen Jahr vorgestellte Modell kostet hierzulande rund 65.000 Euro brutto. In Großbritannien ist der T90 EV bereits seit dem vergangenen Jahr erhältlich. Nun öffnet Maxus die Bestellbücher für den E-Pickup auch in Deutschland.

#4 – Audi stellt Modell-Namensgebung um

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an Elektro-Modellen ordnet Audi die Namen seiner Baureihen neu. Das betrifft vor allem die bekannte Kombination aus einem Buchstaben und einer Ziffer. Die Zusatz-Bezeichnung e-tron für Elektro-Modelle soll aber erhalten bleiben. Audi-Chef Markus Duesmann hat nun die Gerüchte rund um die neuen Namen bestätigt.

#5 – Electreon kooperiert mit Toyota und Denso

Das auf die induktive Ladung von E-Fahrzeugen spezialisierte israelische Unternehmen Electreon schließt sich mit dem Autokonzern Toyota und dem Automobilzulieferer Denso zusammen. Gemeinsam will das Trio auf der Fahrzeug-Seite die Technik zum dynamischen induktiven Laden entwickeln.

