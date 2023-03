Rock Tech feiert Baustart von Lithium-Anlage in Guben

Rock Tech Lithium hat den Spatenstich für seine Lithiumfabrik im brandenburgischen Guben gesetzt. Das deutsch-kanadische Rohstoff-Unternehmen errichtet dort eine Konverteranlage zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität.

Rock Tech hat vor Kurzem die erste immissionsschutzrechtliche Teilgenehmigung erhalten und wird nun planmäßig mit den Testarbeiten für die Betonpfähle und der Bodenvorbereitung fortfahren. Die Verarbeitungsanlage in Guben soll Mitte 2025 in Betrieb gehen und ab 2026 Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren. Es ist der erste von fünf Konvertern, die das deutsch-kanadische Unternehmen in Europa und Nordamerika plant.

Bei dem Spatenstich handelte es sich nun um eine reine Zeremonie, denn wie im Januar berichtet, hat das Unternehmen vom zuständigen Landesamt für Umwelt unlängst die Zulassung zum vorzeitigen Beginn für den Bau seines Lithium-Konverters im brandenburgischen Guben erhalten. Die ersten größeren Arbeiten vor Ort wurden also bereits vor dem offiziellen Spatenstich angestoßen.

Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen für das Batteriewerk beträgt laut Unternehmensangabe rund 650 Millionen Euro. Im Zuge der Ansiedlung in Brandenburg sollen rund 170 neue Arbeitsplätze entstehen. Anlässlich des Spatenstichs äußerte sich entsprechend auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Ich freue mich, dass wir mit Rock Tech ein weiteres Unternehmen auf dem Weg zu einem Zentrum moderner Industrie, nachhaltiger Mobilität und Hochtechnologie gewinnen konnten. Mit diesem Spatenstich geht Brandenburg einen weiteren Schritt zur klimaneutralen und zukunftsstarken Gewinnerregion.“ Sein Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ergänzt, dass man die Position Brandenburgs als Zentrum der Elektromobilität und der Energiewende in Deutschland noch einmal deutlich stärke, „denn mit Rock Tech deckt Brandenburg künftig die komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffaufbereitung über die Batterie- und Zellfertigung bis zu E-Autobau sowie Batterierecycling ab“.

Bei Rock Tech Lithium handelt es sich um ein deutsch-kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das den Rohstoff für das Lithiumhydroxid aus seinem Minenprojekt in Georgia Lake im kanadischen Ontario gewinnt. Dieses Material soll unter anderem in Guben zu batteriefähigen Produkten veredelt werden. Rund 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumhydroxid pro Jahr will das Unternehmen wie berichtet ab 2025 in Guben produzieren. Bis 2030 sollen dabei rund 50 Prozent der Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien gewonnen werden. Mercedes-Benz hat sich bereits eine jährliche Lieferung von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid aus Guben gesichert.

Der Konverter steht laut Rock Tech bereits jetzt für die neuen strategischen Ziele der EU, bis 2030 das Zwölffache des Lithiumbedarfs zu sichern und gleichzeitig 40 Prozent des Lithiums regional zu verarbeiten. Damit verweist das Unternehmen auf einen von der EU-Kommission Mitte März vorgelegten Strategie-Entwurf zur Sicherung kritischer Rohstoffe. „Unsere Anlage in Guben ist das am weitesten entwickelte Konverter-Projekt für Lithium in Europa. Wir setzen auf Zero-Waste, nachhaltige Produktion und strategische Partnerschaften. Als kanadisch-deutsches Unternehmen bauen wir Brücken und neue Möglichkeiten über den Atlantik und weiter nach Australien, dem weltweit größten Produzenten von Lithiumspodumen“, unterstreicht Dirk Harbecke, Chairman und Geschäftsführer von Rock Tech.

Auch Hauptabnehmer Mercedes-Benz kommt in der Mitteilung des Unternehmens zu Wort: „Für Mercedes-Benz bedeutet die Umstellung hin zur Elektromobilität auch eine Veränderung unserer Lieferketten“, wird Markus Schäfer, CTO und Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG zitiert. „Drei Ziele sind für uns zentral: Nachhaltigkeit, Rohstoffsicherheit und lokale Beschaffungsstrategien. Der heutige Spatenstich in Guben ist daher ein weiterer Meilenstein für Mercedes-Benz auf dem Weg zu einer nachhaltigen Produktion modernster Batterien. Wenn es um unsere Lithiumversorgung hier in Europa geht, wird Rock Tech in Zukunft eine Schlüsselrolle für Mercedes-Benz spielen.“

