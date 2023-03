Li-Cycle plant Batterie-Recyclinganlagen in Deutschland und Frankreich

Der nordamerikanische Batterierecycling-Spezialist Li-Cycle wird offenbar zwei weitere europäische Anlagen für das Batterie-Recycling errichten – eine davon in Deutschland. Mit dem Flurförderzeuge-Hersteller Kion Group gibt es bereits einen ersten Partner.

Tatsächlich wird der Bau der Anlage im Raum Magdeburg nur als Teil der Kooperation mit Kion verkündet. Die zunächst bis zum Jahr 2030 geltende Vereinbarung sieht ab der zweiten Jahreshälfte 2023 das Recyceln von Lithium-Ionen-Batterien vor, die Marken der Kion Group mit ihren elektrisch angetriebenen Flurförderzeugen und automatisierten Lagerlogistiklösungen weltweit auf den Markt bringen.

Das Recycling soll laut der Mitteilung von Kion zunächst in einer neuen Anlage von Li-Cycle im Raum Magdeburg durchgeführt werden, wobei eine Expansion in andere Länder, unter anderem Frankreich, vorgesehen ist. Die „Germany Spoke“ genannte Anlage soll voraussichtlich Mitte 2023 die ersten Kion-Batterien erhalten. In seiner eigenen Mitteilung bestätigt Li-Cycle zwar nicht den Standort im Raum Magdeburg, gibt aber an, dass die „Germany Spoke“ „voraussichtlich die bisher größte Spoke-Anlage des Unternehmens sein“ soll – mit bis zu 30.000 Tonnen Verarbeitungskapazität pro Jahr. Zum Vergleich: Die erste europäische Spoke-Anlage in Norwegen ist auf zunächst 10.000 Tonnen ausgelegt.

Eine Kapazität von 10.000 Tonnen ist auch zunächst in Frankreich geplant, wenn die Anlage in Harnes im Norden des Landes 2024 in Betreib gehen soll. Später sei eine Erweiterung auf bis zu 25.000 Tonnen möglich.

Li-Cycle setzt bei seinen Recycling-Aktivitäten auf das Hub&Spoke-Konzept: In den Spoke-Anlagen werden die ausrangierten Batterien angenommen und mechanisch verarbeitet. In diesem Prozess entstehen einige direkt wiederverwertbare Rohmaterialien (etwa das Aluminium der Batterie-Gehäuse), die wichtigen Batteriematerialen aus Anode und Kathode werden zu der sogenannten schwarzen Masse verarbeiten. Dieses schwarze Pulver wird dann in den Hub-Anlagen hydrometallurgisch aufgearbeitet und in seine einzelnen Ausgangsmaterialien aufgetrennt. Aus den so gewonnenen Rohstoffen können dann neue Batterien hergestellt werden.

„Li-Cycle freut sich, zum bevorzugten globalen Recyclingpartner von Kion ernannt zu werden, da wir unser Kundenportfolio weiter ausbauen und diversifizieren, um unsere Expansionspläne in Europa voranzutreiben und ein nachhaltiges und lokales Batterie-Ökosystem zu fördern“, sagte Tim Johnston, Mitbegründer und Executive Chair von Li-Cycle. „Durch unsere Partnerschaft wird Li-Cycle sowohl die Recyclingbedürfnisse von KION als auch die Fähigkeit von Kion unterstützen, die EU-Batterievorschriften zu erfüllen. Gemeinsam werden wir eine kreislauforientierte Batterielieferkette aufbauen und die saubere Energiewende weiter unterstützen.“

„Mit dieser strategischen Partnerschaft gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung der Kreislaufwirtschaft, die wir für unsere Produkte umsetzen wollen“, sagte Henry Puhl, Chief Technology Officer von Kion. „Die Zusammenarbeit mit Li-Cycle wird unsere Position im Bereich Nachhaltigkeit weiter stärken.“

