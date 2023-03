Nio ET5 wird ab Freitag in Deutschland ausgeliefert

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio wird am 31. März mit den Auslieferungen seines ET5 in Deutschland beginnen. Die vollelektrische Mittelklasse-Limousine ist nach der Premium-Limousine ET7 und dem SUV EL7 das dritte Nio-Modell, das hierzulande an den Start geht.

Die große Limousine ET7 war bekanntlich das erste Modell, mit dem im vergangenen Jahr die Auslieferungen in Deutschland begonnen hatten. Seit Anfang Februar sind auch die ersten Exemplare des EL7 bei den europäischen Kunden angekommen. Mit dem ET5 ist das Debüt-Trio von Nio bald komplett.

Die Mittelklasse-Limousine ist das günstigste Nio-Modell, in Deutschland ist der ET5 ab 47.500 Euro brutto erhältlich, abzüglich 4.500 Euro Umweltbonus. Als limitiertes Angebot in der „ET5 First Mover Aktion“ bietet Nio weitere 1.800 Euro Preisvorteil. Allerdings ist für diesen Preis die Batterie noch nicht enthalten, die Monatsrate hierfür wird im Nio-Konfigurator noch nicht genannt. Fest steht aber: Der Kaufpreis für die 75 kWh große Batterie (456 km WLTP-Reichweite) liegt bei 12.000 Euro, womit als vergleichbarer Preis zu Konkurrenzmodellen mit Batterie 59.500 Euro zugrunde gelegt werden sollten.

„Gemäß des Feedbacks unserer User Community“ wird es laut Nio im ET5 eine weitere Option bei dem Nomi-Sprachassistenten bieten. Das bisherige „Nomi Mate“-System mit der kugelförmigen Einheit auf dem Armaturenbrett kam offenbar nicht bei jedem Kunden gut an. Daher gibt es im ET5 auch die Variante „Nomi Halo“, die „dezent in das Dashboard integriert“ sein soll – die Funktion des Sprachassistenten beleibt gleich, auch wenn die Kugel durch einen Leuchtring ersetzt wurde. Der „Nomi Mate“ kostet 600 Euro Aufpreis.

Für 1.200 Euro gibt es eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung mit 1,4 Tonnen Anhängelast. Zudem bietet Nio im ET5 ein „Komfortpaket“, welches etwa die Sitzheizung in der zweiten Reihe, eine Lenkradheizung sowie eine Sitzbelüftung und Massagefunktion für die Vordersitze enthält. Das Paket kostet 1.500 Euro.

„Mit der Lancierung des Nio ET5 freuen wir uns, das Nio-Portfolio im deutschen Markt sowie unsere Zielgruppenansprache zu erweitern“, sagt Ralph Kranz, General Manager von Nio Deutschland. „Mit der Mittelklasse-Limousine Nio ET5 bauen wir gezielt unser Elektromobilität-Segment in Deutschland aus und schaffen so einen breiteren User Zugang zur Nio-Community dank attraktivem Ausstattungs- und Preispaket.“

