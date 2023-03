eMobility update: Faraday Future startet Produktion / letzte Tests fÃ¼r Renault 5 / Lotus liefert aus

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum letzten „eMobility update“ der Woche! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von e-mobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360 Grad Elektromobilität. Heute geht es um diese Themen: Finale Erprobung des Renault 5 ++ Lotus liefert erste Eletre in China aus ++ Farady Future gibt Produktionsstart bekannt ++ Volvo schickt E-Trucks unter Tage ++ Und Verwarnungen für Lade-Sünder in Düsseldorf ++

#1 – Finale Erprobungsphase des Renault 5

Der Renault 5 kommt der Straße langsam näher: Im Rahmen eines umfangreichen Entwicklungsprogramms absolvieren neun Prototypen des Retro-Elektroautos derzeit letzte Härtetests. Plattform, Antriebsstrang und Batterie der Versuchsträger entsprechen dabei schon dem Serienstandard.

#2 – Lotus liefert erste Eletre-Modelle in China aus

Die Geely-Marke Lotus hat mit den Auslieferungen ihres ersten Elektromodells Eletre in China begonnen. Noch in diesem Jahr soll das sportliche Elektro-SUV auch in der EU und Großbritannien an die ersten Kunden übergeben werden. Die Planung für künftige Lieferungen in die USA und den Rest der Welt ist ebenfalls im Gang.

#3 – Faraday Future startet Produktion des FF 91

Das kalifornische E-Auto-Startup Faraday Future verkündet den offiziellen Produktionsstart für sein Debütmodell FF 91. Fünf Jahre später als ursprünglich geplant, könnten nun tatsächlich bald die ersten Exemplare zu Kunden rollen. Ursprünglich sollte der Stromer schon 2018 vom Band laufen, aber es fehlte dem Startup lange Zeit das nötige Kapital und der Startschuss wurde immer wieder verschoben.

#4 – Volvo Trucks schickt E-Lkw unter Tage

Volvo Trucks und das schwedische Bergbau-Unternehmen Boliden wollen Elektro-Lkw für den unterirdischen Einsatz klar machen. Boliden soll als einer der ersten Konzerne weltweit noch in diesem Jahr Batterie-elektrische Lkw für den schweren Transport unter Tage in den Dienst schicken.

#5 – Verwarnungen für Lade-Sünder in Düsseldorf

Düsseldorf geht neuerdings verstärkt gegen Ladesäulen-Blockierer vor: Vom 13. bis zum 19. März gab es in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen eine erste Schwerpunktaktion. Dabei wurden vom Ordnungsamt insgesamt 177 Verwarnungen ausgestellt.

