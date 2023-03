Lotus liefert erste Eletre-Modelle in China aus

Die Geely-Marke Lotus hat mit den Auslieferungen ihres ersten Elektromodells Eletre in China begonnen. Noch in diesem Jahr soll das E-SUV auch in der EU und Großbritannien an die ersten Kunden übergeben werden.

Die Planung für künftige Lieferungen in die USA und den Rest der Welt ist ebenfalls im Gang, so Lotus.

„Eletre ist ein entscheidender Teil unseres Plans, Lotus in eine wirklich globale Elektroautomarke zu verwandeln“, sagt Lotus CEO Qingfeng Feng. „Wir sind ein Pionier bei der Dekarbonisierung von Luxusautos, und die Auslieferung von Eletre hat unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Energiewende anzuführen und die Branche in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.“

Bis zum 31. Januar 2023 hatte Lotus weltweit mehr als 5.000 Bestellungen für den Eletre erhalten. Das E-SUV wurde im vergangenen Jahr vorgestellt und startet in Deutschland bei 95.990 Euro. Das Basismodell hat einen 450-kW-Antrieb und der 112-kWh-Akku ermöglicht eine Reichweite von 600 Kilometern. An einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation soll der Eletre seinen Akku in 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden können.

Der Eletre S verfügt über den gleichen Antrieb wie das Basismodell, ist aber mit 120.990 Euro eingepreist.

Laut Bekanntmachung ist das Elektroauto zudem mit einer „vollständig eingebetteten L4-fähigen Hardware mit dem weltweit ersten einsatzfähigen LiDAR-System“ ausgestattet.

Erst kürzlich hatten wir den Eletre-Prototypen im Großraum Frankfurt gesichtet. Vermutlich war das Fahrzeug für letzte Prüf- und Abstimmungsfahrten in Deutschland unterwegs, weswegen sich das Unternehmen für eine leichte Tarnung entschieden hatte.

