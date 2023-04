Arriva bestellt 50 E-Doppeldecker bei Wrightbus

Der Busbetreiber Arriva wird in diesem Jahr 50 Batterie-elektrische Doppeldecker in seiner Flotte in London integrieren. Die Busse des Typs StreetDeck Electroliner BEV des nordirischen Herstellers Wrightbus sollen zwischen Mai und September 2023 in Betrieb genommen werden.

Hierfür wird Arriva nach dem Depot in Brixton nun auch in den Depots in den Stadtbezirken Enfield und Thornton Heath vom Unternehmen Zenobe Infrastruktur für E-Busse errichten lassen, wie es in einer Mitteilung von Wrightbus heißt. Dabei soll auch ein intelligentes Lastmanagement integriert werden, um einerseits die Verfügbarkeit der Fahrzeuge sicherzustellen, andererseits sollen die Energiekosten minimiert werden.

Den StreetDeck Ecoliner BEV hatte Wrightbus im Juli 2021 erstmals vorgestellt. Der E-Doppeldecker bietet bis zu 74 Sitz- und 21 Stehplätze. Die Batterien sind im Unterboden und Heck untergebracht, das Gesamtbatteriepaket gibt es in der Konfiguration mit 340 oder 454 kWh. Mit letzterem Energiegehalt sind laut Wrightbus bis zu 200 Meilen (rund 320 Kilometer) Reichweite drin. Als Besonderheit hebt der Hersteller zudem die Schnellladefähigkeit der neuen Busse hervor: Sie können via CCS mit bis zu 300 kW und via Pantograf mit bis zu 420 kW geladen werden.

Für welche Batterievariante sich Arriva entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dafür wird einer der Gründe genannt, weshalb sich der Betreiber für genau dieses Modell entschieden hat: Der Doppeldecker mit der Elektro-Hinterachse von ZF soll besonders effizient sein – was die Reichweite erhöht und die Anschaffungs- und Betriebskosten senkt.

„Die Aufnahme der neuen Wrightbus-Elektroflotte in unseren Depots in Enfield und Thornton Heath und die weitere Stärkung unserer Flotte in Brixton ist ein aufregender Meilenstein auf unserem Weg zu einem umweltfreundlicheren, dekarbonisierten Busnetz in ganz London“, sagt der kaufmännische Direktor von Arriva London, Graham Davies. „Wir freuen uns, bei diesem Projekt erneut mit Wrightbus und Zenobe zusammenzuarbeiten, um die langfristige Vision von TfL zu unterstützen.“

wrightbus.com