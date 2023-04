eMobility update: VW ID. Golf erst 2028 / Neue Rekorde bei Tesla / Stellantis baut in Portugal

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität! Die folgenden Nachrichten aus der Branche beschäftigen uns am heute: Tesla meldet Sprung bei Auslieferungen ++ Stellantis baut E-Transporter in Portugal ++ Neuer E-Golf kommt nicht vor 2028 ++ Aus Eneco eMobility wird LichtBlick eMobility ++ Und Aprilscherze der elektrischen Art ++

#1 – Tesla vermeldet Sprung bei Auslieferungen

Tesla hat die Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2023 publik gemacht. Und dabei haben die Amerikaner neue Bestwerte erzielt: So wurden von Anfang Januar bis Ende März rund 441.000 Elektroautos produziert und knapp 421.000 ausgeliefert. Im bisherigen Rekordquartal, dem letzten des vergangenen Jahres, wurden zwar ähnlich viele Stromer hergestellt, aber deutlich weniger ausgeliefert.

#2 – Stellantis baut E-Transporter in Portugal

Der Mehrmarken-Konzern Stellantis wird künftig auch in Portugal Elektrofahrzeuge herstellen. Das Produktionszentrum in Mangualde wird ab Anfang 2025 das erste Montagewerk in Portugal sein, das Batterie-elektrische Kleintransporter für Citroën, Fiat, Opel und Peugeot in Großserie baut.

#3 – VW plant E-Golf frühestens für 2028

Volkswagen hat weitere Einblicke in seine Modellplanung für die kommenden Jahre gegeben. Laut Marken-CEO Thomas Schäfer sind dabei viele Punkte noch offen, da die Produktion neuer E-Autos auch von der Nachfrage bei den Verbrennern abhängen wird. Das grundsätzliche Ziel, dass die Marke VW in Europa nur noch Batterie-elektrische Fahrzeuge verkaufen will, bekräftigte Schäfer in einem Interview aber.

#4 – Aus Eneco eMobility wird LichtBlick eMobility

Eneco eMobility hat sein Deutschland-Geschäft zum 1. April an den Ökostromanbieter Lichtblick übertragen. Beide Unternehmen sind 100-prozentige Töchter des niederländischen Energiekonzerns Eneco. Aus Eneco eMobility Germany wird demzufolge nun LichtBlick eMobility.

#5 – Opel fährt elektrisch auf dem Mond

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Aprilscherze im Bereich der Elektromobilität. So hat Opel seine Fans mit einem besonderen Ableger seines Corsa-e in den April geschickt – und zwar mit dem Corsa Moon II, einem Solar-Stromer für den Weltraum. Mit dem abgehobenen Corsa wolle die Marke mit dem Blitz als erster Mobilitätsanbieter überhaupt den entspannten Tourismus auf dem Mond anbieten, hieß es.

