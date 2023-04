USA: Ryder ordert 4.000 E-Transporter bei BrightDrop

Die General-Motors-Marke BrightDrop hat einen weiteren Großauftrag für ihre E-Transporter erhalten. Ryder, ein US-Flottenmanagement-Unternehmen für Nutzfahrzeuge, will bis zum Jahr 2025 insgesamt 4.000 Zevo 600 und Zevo 400 von BrightDrop integrieren.

Die ersten 200 E-Transporter bestellt Ryder einer Unternehmensmitteilung zufolge noch in diesem Jahr. Die Vereinbarung sei „der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in der Transport- und Logistikbranche“ geschuldet, teilt der Konzern mit. Den BrightDrop Zevo 600 des Modelljahres 2023 will Ryder noch in diesem Jahr in seinen Mietflotten in Kalifornien, Dallas-Fort Worth und New York City einsetzen. Die neuen 2024er Modelle des Zevo 600 und der Zevo 400 werden voraussichtlich im Sommer 2023 und im ersten Quartal 2024 verfügbar sein.

Ryder bietet seine Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada an. Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen knapp 260.000 Nutzfahrzeuge und rund 300 Lagerhäuser. „Wir sind bestrebt, die Elektrifizierung von Flotten so nahtlos wie möglich zu gestalten, indem wir in alternative Fahrzeuglösungen investieren (…)“, kommentiert Tom Havens, President of Fleet Management Solutions bei Ryder. „Ryder steht weiterhin an vorderster Front bei der Identifizierung fortschrittlicher und aufkommender Fahrzeugtechnologien, indem es als erweiterter Forschungs- und Entwicklungsarm für seine Kunden fungiert.“

Steve Hornyak, Chief Commercial Officer bei BrightDrop, äußert, dass sich die Elektrifizierung von Leasing- und Mietfahrzeugen erheblich auf die verkehrsbedingten Emissionen auswirken könne. „Der Plan von Ryder, 4.000 unserer Elektrotransporter in ihre Flotte aufzunehmen, zeigt ihr Engagement für nachhaltige Optionen für ihre Kunden und ihr Vertrauen, dass BrightDrop ihnen dabei helfen wird, dies zu erreichen.“

BrightDrop hat derweil mit der Auslieferung der ersten gut 500 Exemplare des Zevo 600 begonnen, die im ersten Quartal im neuen Werk in Kanada gebaut wurden. Der Modelljahrgang 2023 des Zevo 600 sei bereits ausverkauft, heißt es. BrightDrop nimmt aber ab sofort Reservierungen für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 entgegen, deren Auslieferungen voraussichtlich Mitte 2023 beginnen werden.

Zu ihren Kunden zählt die GM-Tochter unter anderem American Tire Distributors, WasteNot Compost, Rexel USA, Walmart, Hertz, DHL Express und Purolator. Im Juni 2022 hatte BrightDrop bereits die ersten 150 E-Lieferwagen des Typs Zevo 600 (früher: EV600) an seinen Erstkunden FedEx ausgeliefert. Die Lieferung ist Teil einer größeren Bestellung des Logistikers über insgesamt 2.500 Exemplare des Zevo 600, die in den nächsten Jahren bei Fedex eingeflottet werden sollen. Alles in allem sollen in den USA inzwischen 30 Kunden Schlange stehen. „Diese und andere Unternehmen haben zu mehr als 25.000 Produktionsreservierungen und Interessensbekundungen für elektrische Lieferwagen von BrightDrop beigetragen“, teilt das Unternehmen im Dezember mit.

Bis 2025 soll die Produktion im kanadischen Ingersoll 50.000 E-Transporter jährlich erreichen. Muttergesellschaft GM initiierte den Anfang 2021 begonnenen Umbau des Werks zu einer großvolumigen E-Fahrzeugfabrik mit einer Investition von fast 800 Millionen Dollar.

