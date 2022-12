BrightDrop fertigt und vermarktet E-Transporter in Kanada

Die General-Motors-Marke BrightDrop produziert nun auch in Kanada E-Lieferwagen. Nach der Umrüstung des Werks in Ingersoll wird dort ab sofort der Zevo 600 gefertigt und ab Ende 2023 auch der Zevo 400. Außerdem präsentiert BrightDrop seinen kanadischen Erstkunden: DHL Express Canada.

Bis 2025 soll die Produktion in Ingersoll 50.000 E-Transporter jährlich erreichen. Muttergesellschaft GM initiierte den Anfang 2021 begonnenen Umbau des Werks zu einer großvolumigen E-Fahrzeugfabrik mit einer Investition von fast 800 Millionen Dollar. Das Werk in Ingersoll in der kanadischen Provinz Ontario ist GMs erstes kanadisches Werk für Elektrofahrzeuge. Die noch junge Marke BrightDrop kündigt parallel die Aufnahme des kommerziellen Betriebs in Kanada an und präsentiert mit DHL Express Canada seinen ersten kanadischen Kunden. Wie viele Fahrzeuge DHL dort abnehmen wird, äußern die US-Amerikaner jedoch nicht.

In den USA hat BrightDrop bereits im Juni 2022 die ersten 150 E-Lieferwagen des Typs Zevo 600 (früher: EV600) an FedEx ausgeliefert. Die Lieferung ist Teil einer größeren Bestellung des Logistikers über insgesamt 2.500 Exemplare des Zevo 600, die in den nächsten Jahren bei Fedex eingeflottet werden sollen. Alles in allem sollen in den USA inzwischen 30 Kunden Schlange stehen, darunter Walmart, Hertz und Verizon. „Diese und andere Unternehmen haben zu mehr als 25.000 Produktionsreservierungen und Interessensbekundungen für elektrische Lieferwagen von BrightDrop beigetragen“, teilt das Unternehmen mit.

Auch in Kanada will BrightDrop nun Nachfrage generieren. „Die Ansiedlung von BrightDrop in Kanada und die Aufnahme der Produktion (…) ist ein wichtiger Schritt, um EVs in großem Umfang anzubieten und gleichzeitig echte Ergebnisse für die größten Marken der Welt zu liefern“, so Travis Katz, Präsident und CEO von BrightDrop. „Unsere internationale Expansion ist der Beweis dafür, dass wir unseren Kunden genau das liefern können, was sie brauchen, wo sie es brauchen. Dass DHL Express Canada als neuer Kunde hinzugekommen ist, zeigt das Vertrauen, das die großen Marken in unsere Lieferfähigkeit haben.“

BrightDrop hat bisher zwei E-Transporter vorgestellt: den Zevo 600 und Zevo 400, die zuvor unter den Namen EV600 und EV410 firmierten. Die Fahrzeuge wurden speziell für den städtischen Lieferverkehr konzipiert, der Zevo 400 ist dabei kleiner als der Zevo 600.

Zu Letzterem sind folgende Leistungsdaten publik: Der auf der Ultium-Plattform von GM basierende 600 kommt auf eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern (Original: 250 Meilen). Mit seiner maximalen DC-Ladeleistung von bis zu 120 kW soll in einer Stunde Strom für 170 Meilen (274 Kilometer) nachgeladen werden können. Die Größe des Laderaums gibt GM mit 600 Kubikfuß (fast 17 Kubikmeter) an. Das Gesamtgewicht soll bei rund 4,5 Tonnen liegen.

gobrightdrop.com, media.gm.ca