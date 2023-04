ADL erweitert E-Bus-Produktion

Der britische Bushersteller Alexander Dennis Limited (ADL) hat einen Ausbau seiner Produktion von Elektrobussen angekündigt. Der ADL-Sitz im schottischen Larbert wird ab August 2023 das neue Doppeldecker-Modell Enviro400EV bauen.

Hierfür wandelt Alexander Dennis vorhandene Lagerflächen am Standort in Produktionslinien um. ADL erhöht die Anzahl seiner Fertigungsstätten damit von zwei auf drei. Bisher wurden in Larbert im Rahmen eines Pilotprogramms Exemplare des Brennstoffzellen-Busses Enviro400FCEV gebaut. Die neue Serienfertigung in den ehemaligen Lagerhallen soll sich jedoch wegen der Nachfrage auf die Batterie-Version konzentrieren.

Eine Produktionskapazität für Larbert oder des Modell insgesamt nennt Alexander Dennis in der Mitteilung allerdings nicht. Somit ist noch offen, wie stark die Produktionskapazität für den E-Doppeldecker mit der für August geplanten Inbetriebnahme der Montage in Larbert steigen soll.

Das im Herbst 2022 enthüllte Doppeldecker-Modell bietet 96 Fahrgästen Platz und kommt mit der bis zu 472 kWh großen NMC-Batterie auf eine Reichweite von bis zu 260 Meilen (rund 418 Kilometer). Auch wenn das Modell den gleichen Namen trägt wie das zuvor als Enviro400EV vertriebene Modell der Kooperation von BYD und ADL, handelt es sich um eine grundlegend andere Konstruktion – ohne BYD-Beteiligung.

- ANZEIGE -

Die zusätzliche Produktion am ADL-Hauptsitz in Larbert ist Teil eines größeren Umbaus des Standorts. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden die nötigen Arbeiten zur Umgestaltung der Büroflächen bereits abgeschlossen. Diese wurden für eine flexiblere Nutzung ausgelegt, da das hybride Arbeiten bei ADL inzwischen Standard ist.

„In den vergangenen Jahren haben wir uns auf eine Modernisierungsagenda konzentriert, die durch erhebliche Investitionen in unsere Mitarbeiter, unsere Produkte und unsere Anlagen untermauert wurde“, sagt Paul Davies, President und Managing Director von Alexander Dennis. „Wir müssen nicht nur unsere Fertigungskapazitäten für die ‚ZEvolution‘ zukunftssicher machen, sondern auch sicherstellen, dass wir das bestmögliche Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter auszeichnen können.“

alexander-dennis.com