Elektrischer Ram-Pickup mit bis zu 800 km Reichweite

Nachdem Ram Truck, die US-Nutzfahrzeug-Tochter des Stellantis-Konzerns, im Februar das Seriendesign ihres elektrischen Pickups enthüllt hat, folgen nun die technischen Details. Bestätigt wird in diesem Kontext, dass der Ram 1500 REV auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Frame basiert.

Seine Weltpremiere feiert das Pickup-Modell zurzeit auf der New York International Auto Show. Es verfügt den von Ram nun publik gemachten Angaben zufolge über je ein E-Antriebs-Modul mit 250 kW Leistung an der Vorder- und Hinterachse. Insgesamt können 481 kW Leistung abgerufen werden. Angeboten werden zwei Batterieoptionen: entweder ein Akku mit 168 kWh Kapazität für eine angestrebte Reichweite von bis zu 560 Kilometern oder ein Batteriepaket mit 229 Kilowattstunden für bis zu 800 Kilometer Reichweite. Diese und die folgenden Angaben beziehen sich dabei ausschließlich auf den nordamerikanischen Markt.

Die Batterien sind bei der Plattform STLA Frame direkt in den Rahmen mit aufgesetzter Karosserie integriert. Dazu ist der Stahlrahmen in der Mitte breiter, um das Batteriepaket „effizient und von der umgebenden Rahmenstruktur geschützt unterzubringen“. So auch beim 1500 REV. In beiden Batteriekonfigurationen kann das Fahrzeug „in etwa zehn Minuten Ladezeit bis zu 177 Kilometer Reichweite hinzufügen“, führt Stellantis aus. Die DC-Ladeleistung soll dank 800-Volt-Bordsystem bei bis zu 350 kW liegen. Zur AC-Ladeleistung macht der Hersteller keine Angaben. Sicher ist aber, dass der E-Pickup von Ram bidirektionales Laden beherrschen wird und über zwei V2L-Anschlüsse verfügen wird, einen auf der Ladefläche mit bis zu 7,2 kW und einen im vorderen Kofferraum mit bis zu 3,6 kW.















Zu den weiteren Leistungsdaten gehören eine Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in 4,4 Sekunden, 840 Nm Drehmoment, bis zu 60 Zentimeter Wat-Tiefe, eine Anhängelast von bis zu 6.350 Kilogramm und eine maximale Nutzlast von bis zu 1.225 Kilogramm. Dank eines durchgehenden Luftleit-Panels am Unterboden beläuft sich der Luftwiderstandsbeiwert auf 0,34.

Zum Antrieb selbst präzisiert der Hersteller, dass die zwei 250 kW-Elektroantriebsmodule (EDMs) je den Motor, Getriebe und Wechselrichter mit dem Vierradantrieb kombinieren. Das EDM an der Vorderachse kann dank automatischem Radfreilauf die Vorderräder unter bestimmten Bedingungen antriebslos laufen lassen. Das zweite EDM treibt die Räder der Hinterachse an, für die ein elektronisch sperrbares Hinterachsdifferenzial erhältlich ist.

Als weitere Merkmale nennt Stellantis eine Mehrlenker-Einzelradführung hinten mit aktiver Luftfederung sowie eine adaptive Dämpfung an jedem Rad. Die Luftfederung unterstützt fünf Modi (Einstieg/Ausstieg, Aero, Normal, Off-Road 1 und Off-Road 2), die dazugehörigen Aluminiumräder kommen auf 22 Zoll (auch erhältlich: 20 Zoll). Zu den autonomen Fahrzeugfunktionen gehören ein aktiver Fahrassistent („Active Driving Assist“) und das automatische Einparksystem ParkSense.

Design im Verbrenner-Stil

Beim Design übernimmt der E-Pickup wie bereits bei der ersten Präsentation im Februar gesehen viel von seinen Verbrenner-Brüdern. Darunter die muskulösen Karosserielinien und Radhäuser, die charakteristische „Stimmgabel“-Lichtgrafik für die LED-Scheinwerfer und das beleuchtete „Ram“-Logo. Neu gestaltet ist hingegen unter anderem die Fronthaube, die mit ihrer Form das vordere Kofferraumvolumen auf 425 Liter bringt. Der Ladeanschluss befindet sich im vorderen linken Seitenteil.

Der Innenraum wartet mit Materialien wie Karbonfaser, Metall und Leder auf. Im Cockpit finden ein 14,5 Zoll großer Touchscreen und ein digitales Kombiinstrument mit 12,3 Zoll Platz – ergänzt um einen Beifahrerbildschirm in 10,25 Zoll, einen digitalen Rückspiegel, ein Head-up-Display und ein Audiosystem der Marke Klipsch. Weitere Features sind u.a. ein elektronischer P/R/N/D-Drehschalter mit neuen Tasten für den Eco-Modus, die Hinterachssperre, die Bergabfahrkontrolle und zum Öffnen und Schließen des vorderen Kofferraums, neue Rekuperationstasten, eine neu gestalteter Startknopf, ein runder Druckschalter für die Anhänger-Steuerung und eine Zubehörschalterbank.

Der Elektro-Ram wird in fünf Ausstattungsvarianten namens Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited und Tungsten vorfahren. Die Tungsten-Variante ist die Topausstattung. Tungsten-Modelle verfügen u.a. über eine innovative elektrisch betriebene Heckklappe und Extras wie Sonnenblenden mit Wildlederbezug oder beheizte und belüftete Premium-Ledersitze mit 24-facher elektrischer Verstellbarkeit und Massagefunktion.

- ANZEIGE -

Als eMobility-spezifische Funktionen bewirbt Stellantis unter anderem Anzeigen zum Ladezustand, zur Batterietemperatur, zum Leistungsfluss im Auto und zur Senkung des Energiebedarfs, ein Leistungs-/Lade-Balkendiagramm, Ladepläne, Plug&Charge oder ein einstellbares maximales SoC-Level sowie One Pedal Driving.

„Der vollelektrische Ram 1500 REV ist ein Meilenstein auf unserem Weg, die besten elektrifizierten Lösungen der Branche anzubieten, und stärkt unsere preisgekrönte Angebotspalette“, sagt Mike Koval Jr., CEO der Marke Ram bei Stellantis. „Wir sind überzeugt, unseren Kunden die passende Auswahl an Antriebslösungen zu bieten, und werden das Pickup-Segment weiterhin neu definieren. Unser neuer Ram 1500 REV übertrifft die Konkurrenz in Bereichen, die den Kunden am wichtigsten sind, wie Reichweite, Anhängelast, Nutzlast und Ladezeit.“

Zum genauen Launch-Termin äußert er sich noch nicht konkret. Es wird aber betont, dass es sich um das Modelljahr 2025 handelt, also dürfte der Marktstart aller Wahrscheinlichkeit nach 2024 anstehen. Preise nennt der Hersteller ebenfalls noch nicht. Dafür kündigen die Amerikaner bereits an, dass mit dem Ram 1500 REV XR ein Ableger mit „klassenführender Reichweite“ folgen soll. Interessenten können sich für den 1500 REV seit Februar einen Platz auf der Warteliste sichern. Gegen eine erstattungsfähige Gebühr von 100 US-Dollar nimmt Ram seitdem Reservierungen an.

media.stellantis.com