Allego und Enedis melden 107 Schnellladestationen am Netz

Allego und der französische Verteilnetzbetreiber Enedis haben seit dem Beginn ihrer Kooperation 107 öffentliche Schnellladestationen in Frankreich eröffnet. Diesen Zwischenstand gab das Duo nun anlässlich des vor genau zwölf Monaten gestarteten Roll-outs bekannt.

Die 107. Schnellladestation errichteten die Partner kürzlich in Rambouillet in der Region Yvelines. Die Stationen selbst beschreiben die Partner nicht näher, es bleibt also offen, wie viele Ladepunkte tatsächlich eingerichtet wurden und welche Ladeleistung diese bieten. Auf einem mitgelieferten Pressefoto ist immerhin ein 300-kW-Gerät mit zwei Anschlüssen zu sehen. Es dürfte sich also um HPC handeln. Allego ergänzt in seiner Mitteilung lediglich, dass man nun 120 öffentliche Schnellladestationen in Frankreich betreibe und bis 2024 ein Wachstum auf mehr als 300 Ladestationen im ganzen Land anstrebe.

„Allego stellt seine Fähigkeit unter Beweis, Ladeinfrastruktur in sehr großem Maßstab zu errichten und zu unterhalten. Wir möchten uns als Partner der Wahl positionieren, um Grundstückseigentümer bei der Bewertung ihres Vermögens und bei der Anpassung an die neuen Verkehrsmittel ihrer Kunden zu unterstützen“, äußert Mathieu Bonnet, Chief Executive Officer bei Allego.

Erst im Februar hatte der französische Autobahnbewirtschafter Vinci Autoroutes vier von Allego errichtete und betriebene Schnellladeparks eröffnet. Jeder der Schnellladeparks verfügt über vier Alpitronic Hypercharger HYC300 mit bis zu 300 kW Leistung und je zwei Anschlüssen sowie eine 50-kW-Säule in Form eines Triplechargers (CCS, CHAdeMO und Typ 2). Also elf Ladepunkte pro Standort.

Allegos Ladelösungen sind mit der firmeneigenen Plattform EV-Cloud verbunden. Mitte 2022 zog das Unternehmen bekanntlich eine Kaufoption für das paneuropäische Schnellladenetzwerk Mega-E. Seitdem gehören die bislang im Rahmen von Mega-E aufgebauten 100 Standorte mit fast 770 Ladepunkten Allego.

