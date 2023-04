eMobility update: Weltpremiere Ford E-Transit Courier / Kia erhöht Ziele / Audi Charging Hub Berlin

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität! Heute haben wir folgende Themen: Kia erhöht Elektro-Ziele ++ Audi eröffnet Charging Hub in Berlin ++ Ford präsentiert E-Transit Courier ++ VW nimmt Basis-ID.4 wieder ins Angebot ++ Und Schweiz erwägt Ende der Steuervorteile für E-Autos ++

#1 – Kia erhöht E-Ziele bis 2030 um 33 Prozent

Kia hat seine Elektroauto-Strategie erneut nachgeschärft. Bis zum Jahr 2026 will die Marke einen Jahresabsatz von einer Million reinen Elektroautos erreichen. Bis 2030 sollen es sogar 1,6 Millionen E-Autos sein. Das entspricht einer Steigerung von 25 Prozent bzw. 33 Prozent gegenüber den Zielen, die Kia für einem Jahr angekündigt hatte.

#2 – Audi baut drittes Charging Hub in Berlin

Audi hat einen weiteren Charging Hub eröffnet – und zwar in Berlin. Der dritte eigene Schnellladepark der Volkswagen-Marke nach Nürnberg und Zürich bietet vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit bis zu 320 kW Leistung.

#3 – Ford E-Transit Courier kommt Ende 2024

Ford Pro hat die nächste Generation der Baureihe Transit Courier vorgestellt, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Erstmals wird es auch eine vollelektrische Variante dieses kompakten Lieferwagens geben.

#4 – VW nimmt Basis-ID.4 wieder ins Angebot auf

Der VW ID.4 ist in Deutschland nun wieder in der Basisversion Pure konfigurierbar. Damit sinkt der Einstiegspreis für den ID.4, der in der Variante Pure nun 125 kW leistet und mit dem 52 Kilowattstunden Akku kommt, auf 40.335 Euro für das vorkonfigurierte Modell bzw. auf 42.635 Euro für das frei konfigurierbare Modell.

#5 – Schweiz: Ende der eMobility-Steuervorteile?

In der Schweiz könnten Elektroautos ab dem kommenden Jahr teurer werden. Der Bundesrat hat nämlich eine Änderung der Automobilsteuerverordnung auf den Weg gebracht. Bisher waren E-Autos von der Automobilsteuer befreit. Anfang 2024 soll das nicht mehr der Fall sein, wodurch auch Stromer künftig dem normalen Steuersatz von vier Prozent unterliegen würden.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>