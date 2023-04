Candela zeigt spezielle C-8-Version für US-Markt

Der schwedische Elektroboot-Hersteller Candela hat eine neue Variante seines elektrischen Tragflügelboots C-8 vorgestellt. Die C-8 Center Console (C-8 CC) soll Amerikas absatzstärkstes Bootssegment elektrifizieren.

Dabei handelt es sich um einen anderen Aufbau: Das Cockpit geht nicht mehr über die gesamte Breite (mit Sitzbereich im Heck und Liegefläche in der Front), sondern ist nur ein schmalerer Aufbau in der Mitte des Bootes. Die Personen an Bord können um die frei stehende Center Console mit den Bedieneinheiten herumgehen.

Auch die neue Variante nutzt das Hydrofoil-Prinzip, wie die 2021 vorgestellte C-8. Dabei haben die Tragflügel ab einer gewissen Geschwindigkeit den Rumpf des Bootes aus dem Wasser, was den Wasserwiderstand und somit den Verbrauch massiv senkt. Mit eingefahrenen Tragflügeln kann Candela C-8 CC auf einem Anhänger gelagert oder gestrandet werden.

Nach Angaben von Candela verbraucht die C-8 CC 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche V-Rümpfe und ermöglicht eine Reichweite von 65 Meilen bei einer Reisegeschwindigkeit von 22 Knoten/25 mph. Der Preis für die Candela C-8 CC beginnt bei 390.000 US-Dollar, umgerechnet 357.000 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung ist für den Sommer 2024 geplant.

