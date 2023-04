eMobility update: Details zum Kompakt-Tesla / Hyundai setzt Ziele / VW stellt neuen MEB Antrieb vor

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“. Heute haben wir die folgenden Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm: Hyundai will bis 2030 in die Elektro-Top-3 ++ VW erläutert neuen MEB-Motor ++ Batterie-Details zum Tesla-Kompaktwagen ++ Picnic startet in Norddeutschland ++ Und Mercedes steigert Elektro-Absatz deutlich ++

#1 – Hyundai will bis 2030 in die Elektro-Top-3

Die Hyundai Motor Group will bis zum Jahr 2030 zu den führenden drei Elektroauto-Herstellern weltweit gehören. Um dieses Ziel zu erreichen, will der südkoreanische Konzern umgerechnet rund 16,6 Milliarden Euro investieren, um Produktion und Exporte zu steigern.

#2 – VW: Neuer MEB-Motor wird effizienter

Volkswagen hat eine neue Antriebs-Generation für den Modularen Elektro-Baukasten MEB vorgestellt. Der Hinterachsantrieb namens APP550 umfasst ein vollständig neu entwickeltes Aggregat, dass bei verbesserter Effizienz mehr Leistung bieten soll. Diese Antriebseinheit wird seit Mitte März von VW Group Components in Kassel produziert.

#3 – Tesla-Kompaktwagen mit 53-kWh-Batterie?

Tesla hat vor einigen Tagen den vollständigen Masterplan 3 veröffentlicht. Darin enthalten sind auch einige neue Infos zu kommenden Modellen. So teasert Tesla das künftige Kompaktmodell etwas konkreter an. Der Roadster 2 ist dagegen nicht mehr enthalten. Ob Tesla den E-Flitzer gar nicht mehr auf den Markt bringt oder ob das Projekt nur pausiert, ist derzeit nicht bekannt.

#4 – Picnic liefert in Norddeutschland elektrisch

Der Online-Supermarkt Picnic geht nun auch in Hamburg und Teilen von Schleswig-Holstein an den Start. Das Besondere: Picnic liefert die Waren mit leichten E-Fahrzeugen aus. In der Hansestadt und dem Umland werden dafür rund 60 E-Transporter eingesetzt.

#5 – Mercedes steigert E-Absatz um 89 Prozent

Und zum Schluss noch ein paar Zahlen: Mercedes-Benz konnte im ersten Quartal den Absatz seiner Elektrofahrzeuge deutlich steigern. So hat sich der Verkauf rein Batterie-elektrischer Pkw nahezu verdoppelt. 51.600 Elektroautos konnte Mercedes im ersten Quartal losschlagen.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>