eMobility update: Europastart BYD Dolphin & Seal / Ford eMobility-Zentrum / Toyota setzt auf Elektro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“1 Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: Ford entwickelt EV-Zentrum in Kanada ++ BYD bringt Dolphin und Seal nach Europa ++ Toyota plant zehn neue Elektroautos ++ FreeWire bietet Batterie-gestützte Lader ++ Und ein sehenswerter Batterie-Vortrag ++

#1 – Ford entwickelt eMobility-Zentrum in Kanada

Ford will sein Werk in Kanada in ein Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen umwandeln. Dafür hat der US-Autobauer Investitionen in Höhe von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro angekündigt. In dem neuen eMobility-Zentrum sollen künftig E-Fahrzeugen und die Batteriepakete dafür montiert werden.

#2 – BYD: Europa-Start von Dolphin und Seal

BYD bringt wie vermutet mit dem Dolphin und der Limousine Seal zwei weitere elektrische Modelle nach Europa. Der Dolphin soll ab dem Sommer und der Seal ab Herbst erhältlich sein. Zu beiden Modellen gibt es nun auch technische Details. Beide Modelle basieren auf der von BYD entwickelten e-platform 3.0.

#3 – Toyota plant zehn neue E-Autos bis 2026

Toyota will unter dem neuen Chef in Zukunft verstärkt auf Elektroautos setzen. Dafür plant der japanische Autobauer zehn neue Elektro-Modelle bis 2026. Koji Sato hält aber auch am Hybridantrieb fest und will daher weiter in den Verbrennungsmotor investieren. Der 53-jährige Manager hatte zum 1. April den CEO-Posten von Akio Toyoda übernommen.

#4 – FreeWire bietet Batterie-gestützte Lader

Der kalifornische Ladeinfrastruktur-Spezialist FreeWire expandiert nach Europa. Mit ihren Batterie-gestützten Ladegeräten will die Firma zunächst in Belgien, den Niederlanden und Spanien Fuß fassen. Dazu eröffnet FreeWire einen europäischen Hauptsitz in Großbritannien.

#5 – Batterie-Vortrag von Prof. Markus Hölzle (ZSW)

Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein interessantes Video ans Herz legen: Den Auftakt der letzten Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ machte Batterie-Professor Markus Hölzle vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>