Xpeng stellt E-SUV G6 offiziell vor

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat sein fünftes Modell namens G6 auf der Auto China in Shanghai präsentiert. Zur Premiere des Modells spart das Unternehmen nicht mit Superlativen – und deutet an, dass der Model-Y-Konkurrent voraussichtlich nicht nur in China zu haben sein wird.

Das Coupé-artige E-SUV, das es unter anderem mit dem Tesla Model Y aufnehmen soll, ist das erste Xpeng-Modell auf Basis der neuen 800-Volt-Plattform SEPA 2.0, die das Unternehmen einen Tag vor der Auto China vorgestellt hatte. Xpeng verspricht für den G6 Reichweiten von bis zu 755 Kilometer (nach chinesischem Standard) und ein Ladetempo von zehn Minuten für 300 Kilometer Reichweite.

„Dieses bahnbrechende Modell soll im Segment der mittelgroßen BEV-SUVs neue Maßstäbe für intelligente Überlegenheit, zuverlässige Reichweite, exzellentes Handling und physischen Komfort setzen“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Die Batterie ist direkt in die Karosserie integriert. Konkrete Eckdaten zur Antriebsleistung und zur Akkukapazität nennt Xpeng in seiner Mitteilung nicht – die waren aber schon im März durchgesickert.







Angeboten werden sollen zwei einmotorigen Versionen mit 218 kW Leistung (einmal mit LFP- und einmal mit NMC-Batterien) sowie in einer Allradversion mit einem zusätzlichen 140-kW-Motor und NMC-Akkus. Die Preise sollen zwischen 200.000 und 250.000 Yuan liegen, umgerechnet also rund 27.000 bis 34.000 Euro. Das geht aus dem im März veröffentlichten Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hervor.

„Der G6 ist das Ergebnis von Xpengs technologischem Einfallsreichtum und unermüdlicher Innovation, um im Zeitalter der Smartifizierung kontinuierlich neue Industriestandards zu setzen“, sagt He Xiaopeng, Chairman und CEO von Xpeng. „Wir streben danach, das Mobilitätserlebnis eines breiten Kundenstamms mit schlanken Konfigurationen, herausragender Leistung, einem einheitlichen, immersiven Produkterlebnis und effizienten Entwicklungswiederholungen neu zu definieren.“

- ANZEIGE -

Der G6 kommt auf eine Länge von 4,75 Meter, eine Breite von 1,92 Meter sowie eine Höhe von 1,65 Meter. Der Radstand wird mit 2.890 mm angegeben. Damit entspricht das Modell fast exakt den Dimensionen des Tesla Model Y, das lediglich 2,5 Zentimeter niedriger ist.

Neu ist der Blick in den Innenraum des G6. Der 5-Sitzer kommt mit einem 15 Zoll großem Bedienfeld in der Mitte, ergonomischen Sitzen und Sitzheizung und -kühlung für Fahrer und Beifahrer. „Darüber hinaus legt der G6 großen Wert auf die Materialqualität seiner Sitzbezüge, die aus kindersicherem, schmutzabweisendem und antibakteriellem Bio-Silikongewebe und Mikrofaser-Velours bestehen, um eine gesunde, leicht zu reinigende Kabine mit einer Luftqualität zu schaffen, die 3-10 Mal besser ist als internationale Standards“, so das Unternehmen.

Wann das neue Modell erhältlich sein wird, ist noch unklar. Aber Xpeng spezifiziert in seiner Pressemitteilung, dass der Name G6 nur für den chinesischen Markt gilt – und impliziert somit, dass der Stromer auch anderswo auf die Straße kommen wird.

heyxpeng.com