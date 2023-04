Li Auto will fünf E-Autos bis 2025 bringen

Der chinesische Hersteller Li Auto steigt in den Markt für rein elektrische Fahrzeuge ein. Das bisher auf Hybridmodelle mit Range Extender (EREV) spezialisierte Unternehmen hat im Rahmen der Auto China in Shanghai fünf BEV-Modelle bis zum Jahr 2025 angekündigt, die auf einer 800-Volt-Plattform basieren werden.

Für das erste der geplanten BEV-Modelle setzt Li Auto auf besonders schnellladefähige (4C) Qilin-Batterien von CATL – also die aktuellste Generation der Cell-to-Pack-Technologie von CATL, die erstmals im Zeekr 009 eingesetzt wird. 4C bedeutet, dass ein zum Beispiel 80 kWh großes Batteriepack mit bis zu 320 kW geladen werden könnte, also theoretisch in einer Viertelstunde.

Bei den 80 kWh handelt es sich aber nur um ein Rechenbeispiel unsererseits, zu den Modellen und deren technischen Daten ist noch nichts bekannt. Bisher wird nur allgemein die Schnellladefähigkeit betont, ein „Wärmemanagementsystem mit großem Temperaturbereich“ und Siliziumkarbid-Halbleiter im Wechselrichter des Antriebssystems.

Tatsächlich könnten die Batterien (zumindest von einem der fünf BEV-Modelle) etwas größer ausfallen. Denn Li Auto stellte auf der Messe auch eine eigene 800-Volt-Schnellladestation vor, die ebenfalls mit 4C bezeichnet wird und Ladeleistungen von 480 kW ermöglichen soll – bei 4C würde das also einer Batterie von 120 kWh entsprechen. Das ist aber (wie erwähnt) nur eine einfache Rechnung, kein vom Unternehmen bestätigter Wert.

Dafür sind einige gesicherte Werte zum Einsatz der neuen Schnellladesäule bekannt: 300 Schnelllader entlang chinesischer Autobahnen will Li Auto noch in diesem Jahr realisieren. Bis 2025 sollen es deren 3.000 sein. Jede Station soll über eine superschnelle 4C-Ladesäule und drei reguläre Schnellladesäulen verfügen. Damit will Li Auto nach eigenen Angaben 90 Prozent von Chinas Autobahnnetz und Großstädten abdecken.

Li Auto hat im November 2019 mit der Serienproduktion begonnen. Die Modellpalette besteht aus mehreren SUV mit fünf, sechs oder sieben Sitzen, die aber bisher alle noch über einen Verbrennungsmotor verfügen – sei es als Hybrid oder als Range Extender. Das macht das junge Unternehmen aber bisher recht erfolgreich: Alleine im März konnte Li Auto 20.832 Fahrzeuge ausliefern, im ersten Quartal waren es 52.584 Fahrzeuge.

