Maxus zeigt dritten E-Transporter namens eDeliver 7

Die SAIC-Nutzfahrzeugmarke Maxus hat einen neuen vollelektrischen Lieferwagen präsentiert. Der neue eDeliver 7 ist der dritte E-Transporter von Maxus nach dem eDeliver 3 und eDeliver 9 und kommt in zwei Längen- und Höhenvarianten heraus. Mit dem eDeliver 5 plant Maxus zudem bereits ein weiteres Modell.

Der eDeliver 7 tritt in der 3,5-Tonnen-Klasse an und reiht sich genau zwischen den beiden vorhandenen E-Lieferwagen ein. Laut Medienberichten ist das Fahrzeug erster Vertreter einer komplett neuen Plattform, aber mehrere Kern-Komponenten des Antriebs überschneiden sich durchaus mit dem eDeliver 9. Die Preise für den Newcomer will Maxus im Juni veröffentlichen und im August die Bestellbücher öffnen. Erste Auslieferungen in Großbritannien sind im Dezember 2023 geplant. Ob der eDeliver 7 wie die anderen beiden elektrischen Maxus-Transporter auch in Kontinentaleuropa angeboten wird, ist aber noch nicht bekannt.

Publik sind dafür schon sämtliche technischen Daten – jedenfalls für den britischen Markt. So wird es für den eDeliver 7 zwei Batterieoptionen mit 77 und 88 kWh nutzbarer Kapazität geben. Damit sollen bis zu 315 Kilometer nach WLTP möglich sein. Zum Vergleich: Beim etwas größeren eDeliver 9 stehen Batteriepakete mit 52 kWh, 72 kWh und 88,5 kWh zur Auswahl, beim kleineren eDeliver 3 ist eine 50-kWh-Batterie an Bord. Die große Batterie dürften sich eDeliver 9 und eDeliver 7 also teilen.

Beim Elektromotor greift der eDeliver 7 ebenfalls auf die vorhandene Maschine aus dem eDeliver 9 zurück. Sie leistet dem Maxus-Datenblatt zufolge im Maximum 150 kW und 330 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 120 km/h.

An der Ladesäule braucht der eDeliver 7 laut Hersteller mit einem 11-kW-Onbardlader acht Stunden, um die kleinere Batterie von 5 auf 100 Prozent zu laden. An DC-Geräten kann der E-Lieferwagen mit 90 kW laden. Um von 20 auf 80 Prozent Ladestand zu kommen, sollen 43 Minuten vergehen. Zu der Ladeperformance mit der größeren Batterie gibt es noch keine Angaben.

In der kleinsten Version L1H1 ist der neue Maxus-Stromer 4.998 mm lang, 2.030 mm breit und 1.990 mm hoch. Der Radstand beläuft sich auf glatt 3 Meter, das Ladevolumen auf 5,9 Kubikmeter. Die L2H1-Version wächst auf 5.364 Länge – und das Ladvolumen in diesem Fall auf 6,7 Kubikmeter. Bei der L2H2-Version kommt zusätzlich eine Höhe von 2.390 mm zum Tragen, was das Ladevolumen auf 8,7 Kubikmeter hebt. Der größere eDeliver 9 hat im Maximum 12,5 Kubikmeter Platz.

Wichtig natürlich für alle, die etwas transportieren müssen: Die Nutzlastgrenze des eDeliver 7 liegt bei 1.200 Kilogramm für das Einstiegsmodell L1H1 und sinkt auf 1.025 kg für das L2H2-Modell mit dem größeren 88-kWh-Batteriepaket. Die Anhängelast liegt gebremst bei 1.500 und ungebremst bei 750 Kilogramm.

Laut britischen Medienberichten hat Mark Barrett, Direktor von Maxus, bei der Vorstellung des eDeliver 7 bereits einen weiteren E-Transporter angekündigt, der zwischen dem eDeliver 3 und dem eDeliver 7 positioniert werden soll. Bei der Namensgebung bleibt das Unternehmen offenbar den ungeraden Zahlen treu. Das neue Modell soll eDeliver 5 heißen und wol „ein Crossover zwischen den beiden genannten Modellen“ werden. Der Launch soll laut Barrett in den nächsten eineinhalb Jahren stattfinden.

Erst vor wenigen Wochen hat die SAIC SAIC-Marke in Deutschland übrigens auch die Bestellbücher für ihren rein elektrischen Pickup T90 EV geöffnet. Das im vergangenen Jahr vorgestellte Modell startet hierzulande zu Listenpreisen ab 54.990 Euro netto bzw. 65.438,10 Euro brutto. Auch dieses bewirbt Maxus als „echtes Transportfahrzeug“. Der T90 EV hat übrigens einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku mit einem Energiegehalt von 88,55 kWh an Bord – also aller Wahrscheinlichkeit nach der identische Energiespeicher zum eDeliver 9 und eDeliver 7 mit großer Batterie.

parkers.co.uk, professionalvan.com, fleet.ie, saicmaxus.co.uk