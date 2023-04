Kanada: Toronto beschafft 340 E-Busse

Kanadas größte Stadt Toronto investiert mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung 700 Millionen kanadische Dollar in die Beschaffung von 340 neuen Elektrobussen und die Infrastruktur hierfür.

Die von der kanadischen Regierung und der Stadt Toronto etwa zu gleichen Teilen getragenen Investitionen von umgerechnet 465 Millionen Euro fließen in den Kauf besagter 340 E-Busse und 248 Ladegeräte für die Toronto Transit Commission (TTC). Dazu werden acht Busdepots der TTC für den Einsatz der E-Busse aufgerüstet.

Der Kauf der neuen Elektrobusse, die bis 2025 in Betrieb gehen sollen, war bereits vor zwei Jahren angekündigt worden. Bei welchem Hersteller die TTC die Fahrzeuge kaufen will, wird aber damals wie heute nicht genannt. Die 60 E-Busse, die die TTC bereits in der Flotte hat, stammen zu gleichen Anteilen jeweils von BYD, New Flyer und Proterra.

Übergeordnetes Ziel der TTC ist es, bis 2040 eine komplett emissionsfreie Flotte zu betreiben. „Nach Fertigstellung wird dieses Projekt den Einwohnern von Toronto bessere öffentliche Verkehrsmittel mit Zugang zu neuen, sauberen und komfortablen Transitmöglichkeiten bieten“, heißt es auch in der aktuellen Mitteilung.

„Emissionsfreie Fahrzeuge sind die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs und ich bin dankbar für die großzügige Unterstützung des Bundes und der Kommunen bei diesem Projekt“, sagt Jon Burnside, Vorsitzender der Toronto Transit Commission. „Wir sind stolz darauf, den Weg für die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs in ganz Nordamerika zu ebnen, während wir auf unser Ziel hinarbeiten, bis 2040 vollständig emissionsfrei zu sein.“

