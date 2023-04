eMobility update: Grünes Licht für Fisker Ocean / VinFast liefert VF 5 aus / Tesla Supercharger

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: VinFast liefert VF 5 in Vietnam aus ++ Tesla öffnet Supercharger in China ++ Fisker Ocean erhält grünes Licht für Europa-Start ++ Bosch baut Chips in Kalifornien ++ Und Quantron zeigt neuen Wasserstoff-Truck ++

#1 – VinFast liefert VF 5 in Vietnam aus

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast sichert sich bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital, um seine globale Expansion voranzutreiben. 1,5 Mrd. Dollar kommen in Form von Zuschüssen vom Mutterkonzern Vingroup. Eine weitere Milliarde kann VinFast über einen Zeitraum von fünf Jahren in Form von Krediten bei der Vingroup abrufen.

#2 – Tesla öffnet erste Supercharger in China

Tesla hat nun auch in China damit begonnen, sein Schnellladenetzwerk für E-Autos anderer Hersteller zu öffnen. Der Schritt in China startet mit einem Pilotprojekt in den Städten Peking und Shanghai. Dort werden zunächst jeweils fünf Supercharger für Fremdmarken freigegeben.

#3 – Fisker Ocean mit Verkaufszulassung in Europa

Das erste Elektroauto des amerikanischen Herstellers Fisker darf in Europa auf die Straßen rollen. Der Fisker Ocean hat diese Woche die Verkaufszulassung für den europäischen Markt erhalten und soll bereits ab dem 5. Mai an Kunden ausgeliefert werden. Zunächst soll die auf 5.000 Stück limitierte „Fisker Ocean One Launch Edition“ ausgeliefert werden.

#4 – Bosch will SiC-Chips in Kalifornien fertigen

Bosch plant eine Milliarden-Investition in das strategisch wichtige Halbleitergeschäft für die Elektromobilität. In den USA will der deutsche Zulieferer deshalb Teile des Geschäfts des Chipherstellers TSI Semiconductors aus Kalifornien übernehmen.

#5 – Quantron zeigt Aero-Variante seines H2-Trucks

Quantron macht im Zuge einer mehrtägigen, hausinternen Veranstaltung in Augsburg diese Woche gebündelt seine jüngsten Fortschritte anschaulich. Besondere Aufmerksamkeit bei diesen Q-Days erhielt die Premiere des Wasserstoff-Schwerlasters QHM FCEV Aero.

