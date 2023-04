Fisker Ocean erhält Verkaufszulassung in Europa

Der erste Stromer des amerikanischen Herstellers Fisker darf in Europa auf die Straßen rollen. Der Fisker Ocean hat die Verkaufszulassung für den europäischen Markt erhalten und soll bereits ab dem 5. Mai an Kunden ausgeliefert werden.

Zunächst soll die auf 5.000 Stück limitierte Version Fisker Ocean One Launch Edition ausgeliefert werden. Es ist die Top-Version mit zweimotorigem Allradantrieb, der Batterie-Option „Hyper Range“ und dem Paket „Extreme“, für die eine WLTP-Reichweite von bis zu 707 Kilometern angegeben wird und die mindestens 67.272 Euro kostet.

„Das gesamte Fisker-Team freut sich darauf, den Fisker Ocean One an unsere Reservierungskunden auszuliefern“, so Henrik Fisker, Chairman und CEO. „Unsere erste Auslieferung wird für den 5. Mai erwartet. Danach beabsichtigen wir, alle Ocean Ones bis Ende September auszuliefern, während wir auch mit einigen Auslieferungen des Fisker Ocean Extreme beginnen, zunächst in Europa, später dann in den USA.“

Nach eigenen Angaben hat der Elektroautobauer bereits Fahrzeuge der mittleren Ausstattungsvariante, dem Ocean Ultra, mit Allradantrieb gebaut. Für Zulassungszwecke sei auch schon der Fisker Ocean Sport mit Frontantrieb, die günstigste Ausstattungsvariante, produziert worden. Die Auslieferung dieser Varianten soll voraussichtlich im September beginnen.

- ANZEIGE -

Die ersten europäischen Fisker-Center wurden vor ein paar Wochen in Wien und Kopenhagen eröffnet. Weitere Center und Lounges in ganz Europa und den USA folgen im Laufe des Jahres 2023. Bereits Ende März hatte Fisker den Konfigurator für den Ocean freigeschaltet – auch für Deutschland. Der 4,78 Meter lange E-SUV ist in vier Varianten erhältlich. Die Basisversion mit Einzelmotor-Vorderradantrieb und der Batterieoption „Touring Range“ für eine WLTP-Reichweite von 440 Kilometern startet in Deutschland zu Listenpreisen ab 38.882 Euro brutto.

Gefertigt wird der Fisker Ocean in Graz, Österreich, von Auftragsfertiger Magna. Die Produktion war dort bereits im vergangenen November angelaufen. Unklar ist, ob das auch für das nächste Fisker-Modell gilt. Ende November hatte CEO Henrik Fisker angekündigt, den Fisker Pear eventuell auch in Europa zu bauen – und zwar (ebenfalls eventuell) ohne Partner. Zu der Entwicklung dieser Überlegungen hat sich Fisker bislang aber noch nicht weiter geäußert.

fiskerinc.com