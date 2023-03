Fisker Ocean ab 38.882 Euro brutto vor Umweltbonus

Fisker hat den Konfigurator für sein vollelektrisches SUV Ocean geöffnet. Die Basisversion mit Einzelmotor-Vorderradantrieb und der Batterieoption „Touring Range“ für eine WLTP-Reichweite von 440 Kilometern startet in Deutschland zu Listenpreisen ab 38.882 Euro brutto.

Dieses Basismodell bildet die eine Seite des Preiskontinuums. Am oberen Ende bietet Fisker eine Top-Version mit zweimotorigem Allradantrieb, der Batterie-Option „Hyper Range“ und dem Paket „Extreme“, für die eine WLTP-Reichweite von bis zu 707 Kilometern angegeben wird und die mindestens 67.272 Euro kostet. Doch der Reihe nach: Fisker feierte Ende Februar mit seinem Elektro-SUV Ocean auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Europa-Premiere. Eine vollständige Typgenehmigung durch die Behörden erwartet das Startup bis zum 28. April 2023.

Der Fisker Ocean soll wie berichtet noch in diesem Jahr in 13 Ländern an den Start gehen. Die Produktion des Modells war im November 2022 beim Auftragsfertiger Magna in Graz angelaufen. Die ersten europäischen Fisker-Center werden am 11. April 2023 in Wien und Kopenhagen eröffnet, weitere Center und Lounges in ganz Europa und den USA folgen im Laufe des Jahres 2023.

Doch nun zum Konfigurator: Das Basismodell Ocean Sport mit einmotorigem 202-kW-Frontantrieb und 75 kWh großen LFP-Akku fährt in weißer Lackierung und auf 20-Zöllern vor. In dieser Ausführung soll der E-SUV 440 Kilometer nach WLTP weit kommen. Der niedrige Einstiegspreis von 38.882 Euro vor Abzug des vollen Umweltbonus schnellt in die Höhe, sobald im Konfigurator 22-Zöller, eine andere Außenfarbe, eine Anhängerkupplung und extra Fahrassistenz-, Performance- oder Winterpakete dazugepackt werden. Auf diese Weise lässt sich der Ocean Sport ohne Weiteres auf über 60.000 Euro konfigurieren.

Der Fisker Ocean Ultra mit 397-kW-Allradantrieb und 100 kWh großen NMC-Batterie an Bord ist ab 54.322 Euro zu haben. Die Reichweite wird mit 610 Kilometern angegeben. Die Aufpreise für optionale Features wie 22-Zöller, andere Außen- und Innenfarbe, die genannten Pakete etc. sind identisch zu jenen der Sport-Variante.

Als Top-Version wartet das Startup mit dem Ocean Extreme ab 67.272 Euro auf. Bei dieser Variante ist ein 404-kW-Allradantrieb und dieselbe 100-kWh-Batterie wie beim Ultra verbaut. Die Pakete (Fahrassistenz, Performance, Winter) sind hier bereits enthalten, auch ein exklusiv für diese Variante (und die Launch-Edition One) reserviertes Solardach. Für die Änderung der Standardfarbe Weiß und der 20-Zöller werden auch beim Ocean Extreme dieselben Optionen mit identischem Aufpreis aufgeführt wie bei den anderen Varianten. Als Reichweite nennt Fisker 707 Kilometer, was „die Reichweite unsere vorläufigen Berechnungen übertrifft“, wie Unternehmenschef Henrik Fisker äußert.

Für 2023 ist der Verkaufsauftakt des Fisker Ocean in den USA, Kanada, Österreich, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich geplant. Gefolgt von Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Indien. Der Verkauf in weiteren Ländern, darunter China, soll einer früheren Mitteilung zufolge 2024 starten.

Neben den drei genannten Varianten gibt es noch die Limited Edition One zum selben Basispreis in Höhe von 67.272 Euro wie der Ocean Extreme. Allerdings sind beim One die meisten optionalen Features ohne Zusatzkosten inklusive. Fisker weist unterdessen in seiner Mitteilung zur Konfigurator-Öffnung darauf hin, dass „manche Pakete in bestimmten Ländern nicht mehr verfügbar sind“.

fiskerinc.com (PDF), fiskerinc.com (Konfigurator)