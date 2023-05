Lilium sammelt frisches Kapital ein und sucht nach weiteren Investoren

Das bayerische E-Flugtaxi-Startup Lilium hat eine 250 Millionen US-Dollar schwere Kapitalerhöhung angekündigt. Das junge Unternehmen benötigt nach eigenen Angaben die umgerechnet 226 Millionen Euro, um bis zum bemannten Erstflug in der ersten Hälfte des kommenden Jahres durchzuhalten.

Erst im März hatte Lilium-Mitgründer Daniel Wiegand gegenüber dem „Handelsblatt“ angegeben, dass circa 300 Millionen Dollar in der Kasse fehlten, um die Zertifizierungsphase zu finanzieren. Einen Teil dieses Finanzbedarfs hat sich das Unternehmen nun gesichert, denn laut der Mitteilung will der bestehende chinesische Investor Tencent weitere 100 Millionen Dollar in das Startup investieren. Weitere 75 Millionen Dollar will Tencent freigeben, wenn es Lilium gelingt, die gleiche Summe noch mal bei anderen Investoren aufzutreiben – was in Summe jenen 250 Millionen Dollar entspricht.

Lilium-CEO Klaus Roewe sagt, er spreche mit einer Vielzahl bestehender und möglicher neuer Investoren. „Die heute bekannt gegebene Kapitalerhöhung stellt eine wichtige Entwicklung in unserer laufenden Mission dar, die Luftfahrtindustrie zu revolutionieren“, so der CEO. „Wir freuen uns, mit dieser Finanzierung unser Entwicklungsprogramm in vollem Umfang fortsetzen zu können. Wir befinden uns weiterhin in zahlreichen konstruktiven Gesprächen mit bestehenden und potenziellen neuen Investoren. Wir hoffen, dass wir bald weitere Updates bekannt geben können.“

Noch ist also nichts in trockenen Tüchern. Zumal das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, dass die Kapitalerhöhung nur „den größten Teil des geschätzten Kapitals decken [wird], das für den ersten bemannten Flug des typkonformen Flugzeugs erforderlich ist“.

Ende 2022 hatte Lilium laut einem Brief an die Investoren noch mehr als 206 Millionen Euro zur Verfügung. Aber allein im ersten Halbjahr 2023 rechnete das Startup zu dem Zeitpunkt mit Ausgaben in Höhe von 125 Millionen Euro.

Insgesamt sechs Flugzeuge sollen für die Zertifizierungsphase gebaut werden. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres soll das eVTOL-Fluggerät, der nach Unternehmensangaben erste vollelektrische, senkrecht startende und landende Jet, seinen ersten bemannten Flug absolvieren.

