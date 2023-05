Reality-Check: Mit den Elektro-Trucks von Daimler auf den Brenner und in die City

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Die Brenner-Autobahn über die Alpen ist in Europa die Königsdisziplin, wenn es um den Straßengüterverkehr geht. Wir haben den Brenner nun mit einem voll beladenen Brennstoffzellen-Truck von Daimler Truck befahren. Wie sich der Prototyp des Mercedes-Benz GenH2 Truck mit Flüssig-Wasserstoff dabei geschlagen hat, sehen Sie exklusiv in unserer Video-Reportage.

Außerdem sind wir mit dem Batterie-elektrischen Mercedes-Benz eActros 300 auf Liefertour in die City von Innsbruck gefahren. Auch diese Sattelzugmaschine musste einen voll beladenen Auflieger ziehen. Und zum Schluss ging’s mit einer weiteren Prototyp-Varianten des Mercedes-Benz GenH2 Truck, in dem Fall mit gasförmigem Wasserstoff an Bord, zum 1.560 Meter hoch gelegenen Skigebiet „Axamer Lizum“. Wie sich die elektrischen Trucks von Daimler – ob nun mit Batterie oder Brennstoffzelle – bei diesen Probefahrten geschlagen haben, sehen Sie in diesem Video.

Dabei haben wir auch mit Dr. Dalibor Dudic, Leiter Fahrzeugprojekte Mercedes-Benz Trucks, über die Doppelstrategie der Daimler Truck AG gesprochen. So viel vorweg: Er hat sich klar dazu bekannt, beide Antriebswelten je nach Anwendungsfall zu bewerten und weiterzuentwickeln. Viel Vergnügen mit unserer exklusiven Elektro-Brummi-Reportage!

Alle weiteren Infos zur Alpentour von Daimler Truck finden Sie hier.