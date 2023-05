Novum und Circunomics kooperieren beim Batterierecycling

Die Firmen Novum aus Dresden und Circunomics aus Mainz haben eine Kooperation zum KI-gestützten Recycling von Fahrzeugbatterien geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist eine End-to-End-Lösung von der Batteriediagnose über den Verkauf von Altbatterien bis hin zum Monitoring neuer Großspeicher mit Gebrauchtbatterien.

Novum wird seine Expertise in den Bereichen Batteriediagnose und Großspeicher-Monitoring einbringen. Circunomics punktet mit seinem Know-how als Spezialist für Datenanalyse und den Verkauf von Gebrauchtbatterien.

Die Unternehmen wollen einen virtuellen Marktplatz bieten, auf dem gebrauchte Batterien für den erneuten Verbau in Fahrzeugen oder in Batteriespeichern gehandelt werden. „Unser Ziel ist es, Batterien vor der Entsorgung in so viele Lebenszyklen wie nur möglich zu befördern“, erklärt Felix Paul Wagner, Gründer und CEO von Circunomics.

Novum hingegen liefert eine KI-basierte Datenanalyse, mithilfe welcher Batteriedaten „binnen Sekunden unkompliziert“ erhoben werden können, um festzustellen, ob eine Batterie „bereits Auffälligkeiten zeigt, die darauf hindeuten, dass sie sich erhitzen, ausfallen oder gar explodieren könnte“. So kann sichergestellt werden, dass der Akku auch für einen erneuten Einsatz genutzt werden kann.

Zudem soll die Technologie den Gesundheitszustand der recycelten Batterie nach erneutem Einbau überwachen können – oder wie das Unternehmen schreibt, „in einem zweiten oder dritten Leben“.

„Unsere Angebote ergänzen sich perfekt. Gemeinsam können wir eine End-to-End-Lösung für alle Unternehmen bieten, die ihren Umgang mit Batterien maximal effizient und nachhaltig gestalten wollen“, so Wagner.

novum-engineering.com