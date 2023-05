Premium-OEM bestellt E-Antriebe bei Magna

Magna hat einen Großauftrag für sein neues E-Antriebssystem eDS Mid erhalten. Der Auftrag eines nicht namentlich benannten „globalen Premium OEM mit Sitz in Europa“ sieht die Lieferung des E-Antriebs zum Einsatz in Limousinen- und SUV-Modellen des Jahres 2027 vor.

Der eDS Mid von Magna ist ein kompakter Hochgeschwindigkeits-Elektromotor, der einen skalierbaren Leistungsbereich von 100 kW bis 140 kW bietet und für 800-Volt-Systeme optimiert ist. Der Wechselrichter basiert auf Halbleitern aus Siliziumkarbid. Das System wiegt demnach weniger als 72 Kilogramm und ermöglicht ein Drehmoment von bis zu 2.000 Nm.

In welchem Segment die Limousinen und SUV des Kunden angesiedelt sein sollen, gibt der kanadische Zulieferer nicht an. Angesichts der Leistungsangaben ist – selbst bei einem Allradsystem mit zwei Motoren – ein Fahrzeug der Kompakt- oder Mittelklasse naheliegend. Zudem betont Magna, dass das Antriebssystem „erschwingliche Kosten“ biete. Auch die Modellbezeichnung „eDS Mid“ ist ein weiterer Indikator für die Mittelklasse.

Zumindest als Option wird es offenbar einen Allradantrieb geben. „Als Hochvolt-Antriebssystem für elektrische Allrad-Anwendungen ermöglicht er ein schnelles Zuschalten durch ein neues Entkopplungssystem“, wie Magna in der Mitteilung schreibt. Der Name des Kunden wird – wie in der Zuliefererbranche üblich – in der Mitteilung nicht genannt.

Dafür ist klar, dass die Fertigung der Antriebe in Europa erfolgt: Die Produktion des E-Antriebs wird voraussichtlich 2026 in den Magna-Werken Kechnec (Slowakei) und Lannach (Österreich) beginnen.

„Die elektrifizierten Antriebstechnologien der Zukunft werden heute entwickelt. Wir stellen uns der Herausforderung, innovativ zu sein und skalierbare Technologielösungen auf den Markt zu bringen, die unsere Kunden benötigen“, sagt Diba Ilunga, Präsident von Magna Powertrain. „Dieses neue Geschäft markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Elektrifizierungsstrategie, da wir weiterhin konsequent nach neuen Innovationen und Lösungen suchen, um den schnell wachsenden EV-Sektor voranzutreiben.“

