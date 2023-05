Hyundai ernennt neuen Leiter der Entwicklungsabteilung

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des südkoreanischen Autokonzerns Hyundai Motor Group wird seit dem 1. Mai von Yong Wha Kim geleitet. Er löst in dieser Funktion den bisherigen F&E-Chef Jung Kook Park ab, der dem Konzern als Berater erhalten bleibt.

Jung Kook Park hatte diesen Posten somit nur rund anderthalb Jahre inne, denn er wurde Ende 2021 zum Entwicklungschef ernannt – als sein Vorgänger Alfred Biermann in den Ruhestand gegangen ist. Wie Biermann (allerdings am europäischen Entwicklungszentrum in Rüsselsheim) soll auch Jung Kook Park dem Konzern als Berater weiterhin verbunden bleiben – ein konkreter Aufgabenbereich wird in der Mitteilung aber nicht genannt.

Für seinen Nachfolger sind die wichtigsten Bereiche seiner Arbeit hingegen klar: Kim soll die Forschungs- und Entwicklungsabteilung vor allem in Bezug auf die Integration von Software und Hardware beim Übergang zu softwaredefinierten Elektrofahrzeugen voran bringen.

Yong Wha Kim ist seit 2015 bei Hyundai und hat seitdem laut der Mitteilung „Schlüsselprojekte wie Hardware- und Software-Integrationsstrategien für Fahrzeuge“ geleitet. Dabei ging es unter anderem um das Infotainment, Elektronik, autonomes Fahren, Fahrwerk, Antriebsstrang und Fahrzeugsteuerungen – allesamt wichtige Bereiche bei der Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle mit Fokus auf E-Antriebe, Vernetzung und Software. Hyundai bezeichnet den neuen Executive Vice President und Head of R&D Division als „international anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Motorsteuerungssoftware“.

Bei seiner Arbeit soll Kim auf den Ergebnissen der kurzen Zeit unter Park aufbauen können. Park habe „auf der Grundlage seiner integrativen Führung sowie seines tiefen Verständnisses und seiner Expertise im Bereich F&E dazu beigetragen, ein positives Arbeitsumfeld innerhalb der F&E-Abteilung zu schaffen“, so Hyundai.

Die Hyundai Motor Group hatte erst Mitte April Investmentpläne vorgestellt, um bis zum Jahr 2030 zu den führenden drei Elektroauto-Herstellern weltweit zu gehören. Dazu will der südkoreanische Konzern bis zu 24 Billionen Won (umgerechnet rund 16,6 Milliarden Euro) investieren, um Produktion und Exporte zu steigern.

