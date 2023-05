Ghana: Jospong und ZeroNox rüsten Müllautos auf E-Antrieb um

Der ghanaischen Mischkonzern Jospong Group hat mit dem auf die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen spezialisierten US-Unternehmen ZeroNox ein Joint Venture gegründet, um in Ghana 1.000 bestehende Müllwagen auf Elektroantrieb umzurüsten.

Die nun unterzeichnete Joint-Venture-Vereinbarung sieht konkret vor, dass besagte 1.000 Müllfahrzeuge der Jospong-Tochter Zoomlion auf die E-Antriebslösung ZEPP (ZeroNox Electric Powertrain Platform) mit LFP-Batterien umgerüstet werden. Den Prototyp eines solchen elektrischen Müllwagens hatten die Partner bei der Vertragsunterzeichnung dabei. Eckdaten zum Antrieb werden jedoch nicht genannt. Die künftig 1.000 E-Abfallsammelfahrzeuge sollen über fünf Jahre 400.000 Tonnen CO2 und 323 Millionen US-Dollar an Kosten einsparen.

Zum Investitionsvolumen macht die Jospong-Gruppe nur indirekte Angaben. Unter Rückgriff auf die 323 Millionen US-Dollar an potenziellen Kosten einsparen binnen fünf Jahren konstatiert das Unternehmen, dass sich „die Investition in weniger als drei Jahren amortisieren wird“. Demnach dürften für die Umrüstung der 1.000 E-Müllfahrzeuge grob 190 Millionen US-Dollar anfallen.

„Wir freuen uns, mit einem weltweit führenden Unternehmen wie der Jospong-Gruppe zusammenzuarbeiten, um das weltweit größte Projekt zur Umrüstung der Fahrzeugflotte durchzuführen“, äußert ZeroNox-Mitgründer und -CEO Vonn Christenson. „Diese Partnerschaft ist aus der Übereinstimmung der Ziele unserer beiden Organisationen entstanden – dem Wunsch, eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen, in der wir die Kohlenstoffemissionen ohne Leistungseinbußen der Fahrzeuge reduzieren können. Wir freuen uns darauf, in Zukunft ähnliche strategische Partnerschaften mit großer Wirkung zu fördern.“

Dr. Joseph Siaw Agyepong, Gründer und Executive Chairman der Jospong Group und der Zoomlion Ghana Limited bezeichnet die Partnerschaft als große Perspektive für die Nachhaltigkeitsagenda Ghanas und Afrikas insgesamt. Und: „Ich freue mich sehr, dass die Jospong Group den Übergang zu grüner Energie anführt, indem wir unsere Flotte mit der hochdifferenzierten Technologie von ZeroNox betreiben. Wir glauben, dass dies eine bahnbrechende Zusammenarbeit ist, von der beide Seiten profitieren werden.“

Mit diesem Projekt gewinnt die Elektrifizierung von Fahrzeugen auf dem afrikanischen Kontinent weiter an Fahrt. Erst kürzlich wurde angekündigt, dass in Nigeria in den kommenden sieben Jahren 12.000 Elektrobusse auf die Straßen gebracht und die Infrastruktur hierfür errichtet werden soll.

Und zu ZeroNox? Das Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Porterville und bezeichnet sich selbst als Spezialist für die Elektrifizierung von Nutz- und Industriefahrzeugen. Im März kündigte ZeroNox seinen Gang an die US-Börse Nasdaq an. Dazu fusionierte die Firma mit dem Börsenmantel The Growth for Good Acquisition. Der Abschluss der Transaktion unterliegt allerdings noch der Genehmigung durch die Aktionäre von Growth for Good und anderen üblichen Abschlussbedingungen.

