Nigeria: 12.000 E-Busse im Bundesstaat Lagos geplant

In Nigeria will das Energieunternehmen Oando Clean Energy Limited (OCEL) zusammen mit dem chinesischen Hersteller Yutong in den kommenden sieben Jahren 12.000 Elektrobusse auf die Straßen bringen und die Infrastruktur hierfür errichten.

Die Initiative beginnt im Bundesstaat Lagos, wo bereits die ersten zwei E-Busse und Ladestationen für eine Pilotphase eingetroffen sind. „Der Erhalt der Busse und der Ladestationen markiert den Beginn unserer Initiative für nachhaltigen Verkehr, eines der Projekte, um Nigeria dabei zu unterstützen, bis zum Jahr 2060 klimaneutral zu werden“, so OCEL gegenüber den lokalen Medien.

Medienberichten zufolge soll der Bundesstaat aufgrund des Einsatzes der Elektrobusse langfristig rund 2,6 Milliarden Dollar einsparen. Das sind umgerechnet rund 2,35 Milliarden Euro und 3,6 Prozent des BIP von Logos.

Die Partnerschaft zwischen Oando und Yutong sieht auch den Bau eines lokalen Montagewerks für E-Busse vor. Auch Trainsprogramme sind nach Angaben der Partner Teil des Joint Ventures.

„Die Einführung unserer Elektrobusse für den öffentlichen Nahverkehr und die Entwicklung eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge erinnert uns daran, dass wir nur dann der Zeit voraus sein können, wenn wir uns nicht scheuen, neue Wege zu beschreiten, und immer wieder nach Möglichkeiten zum Überspringen von Hindernissen suchen“, sagt OCEL Chairman Adewale Tinubu. „Darüber hinaus unterstreicht dieses Projekt das afrikanische Sprichwort: ‚Wenn du schnell gehen willst, geh allein; wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam'“.

stocksng.com (Pressemitteilung), nigerianobservernews.com, independent.ng