Alpine zeigt Showcar als Ausblick auf sportlichen Renault 5

Renaults Sportwagen-Marke Alpine hat mit dem Showcar A290_ß einen Ausblick auf ein kompaktes Elektromodell präsentiert. Dabei handelt es sich um den sportlichen Alpine-Ableger des künftigen rein elektrischen Renault 5.

Sowohl der Renault 5 als auch die Serienversion des Alpine-Ablegers sollen im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Bis dahin dürfte das Concept Car nicht nur das „Beta“ in der Modellbezeichnung A290_ß verlieren, sondern auch einige Details, die die Studie ausmachen.

So handelt es sich bei dem A290_ß um einen Dreisitzer: Der Fahrersitz ist mittig verbaut, dahinter finden die beiden Rücksitze Platz. Alpine gibt selbst an: „Während das Äußere des Showcars in wesentlichen Punkten dem späteren Serienmodell entspricht, verfolgt Alpine im Innenraum mit der dreisitzigen Konfiguration des A290_ß und dem zentral platzierten Fahrersitz ein visionäres, kompromisslos fahrerorientiertes Konzept.“ Sprich: Das Exterieur (etwa mit der X-förmigen Leuchtengrafik) ist nahe am Serienstand, das Interieur nicht. Dort wird derzeit auch komplett auf Bildschirme verzichtet, um nicht vom Fahrerlebnis abzulenken – in einem modernen Serienauto eher schwer vorstellbar.

In einem Punkt nimmt die Studie aber eine Funktion aller künftigen Elektro-Alpines vorweg, wie in der Mitteilung betont wird: In Anlehnung an das DRS-System des Formel-1-Rennwagens Alpine A523 sollen alle Elektro-Alpines am Lenkrad einen „Überhol-Knopf“ erhalten – zwar nicht für eine aktive Aerodynamik, wohl aber für einen kurzzeitigen Leistungs-Boost des E-Antriebs.









Mit 4,05 Metern Länge, 1,85 Metern Breite und 1,48 Metern Höhe entspricht der Alpine A290_ß wie auch sein Renault-Basismodell einem typischen (E-)Kleinwagen. Der Antrieb aber wohl eher nicht: An der Vorderachse sind zwei Elektromotoren verbaut. Leistungsdaten nennen die Franzosen aber noch nicht.

Bis 2026 wird Alpine drei vollelektrische Modelle einführen: 2024 den nun als Designstudie präsentierten Kompaktstromer, der als Serienmodell wohl A290 heißen wird, 2025 den E-Crossover GT X-Over sowie den bereits als Concept Car vorgestellten E-Sportwagen als Nachfolger des heutigen A110. Die A290_ß greift die klassische Namensgebung der Marke Alpine auf mit einem A, gefolgt von drei Ziffern. Die erste Zahl gibt die Größe des Fahrzeugs an. Die „90“ steht für Lifestyle-orientierte, vielseitige Sportwagen der Marke, während die reinen Sportwagen die „10“ tragen.

alpine-presse.de