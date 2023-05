Dacia gibt Umweltbonus-Garantie für Spring

Nach der Mutter Renault gibt auch Dacia ein Umweltbonus-Versprechen: Dacia garantiert für alle Kaufanträge bis zum 30. Juni 2023 für das Elektromodell Spring die volle BAFA-Förderung in Höhe von 4.500 Euro – unter zwei wichtigen Bedingungen.

Zum einen gilt das Angebot nur für online georderte Fahrzeuge, die als aktionsberechtigt ausgewiesen sind, wie es in der Mitteilung heißt. Der Dacia-Onlineshop stellt die digitale Angebotsplattform aller Dacia Partnerinnen und Partner in Deutschland dar, auf der diese ihr gesamtes Fahrzeugangebot mit den jeweiligen, individuellen Angebotspreisen offerieren. Das heißt auch, dass Dacia bei einer Bestellung bis zum 30. Juni eine Auslieferung im August garantiert. Auf Nachfrage der electrive-Redaktion gab ein Dacia-Sprecher an, dass mehr als genügend Fahrzeuge im Vorlauf seien.

Hinzu kommt: „Die Aktion setzt die fristgerechte, vollständige Einreichung eines Förderantrags bis zum 31. August 2023 voraus.“ Sprich: Um beim BAFA einen Förderantrag stellen zu können, muss das Fahrzeug auch zugelassen sein – und damit kurz vor der Auslieferung stehen. „Sollte sich das Lieferdatum nachträglich über dieses Datum hinaus verschieben und eine BAFA-Förderung dann ausgelaufen oder nur noch reduziert erhältlich sein, übernimmt die Renault Deutschland AG den Differenzbetrag“, wie Dacia mitteilt. „Die Garantie entfällt, wenn die Förderung aufgrund eines Verschuldens der Kundin oder des Kunden abgelehnt wird.“ Mit der Vorgabe, dass der Förderantrag noch im August gestellt werden muss, sichert sich Dacia ab: Theoretisch könnten Privatkunden trotz Zulassung im August die Förderung auch zum Beispiel erst im Dezember beantragen – wenn das Förder-Budget womöglich bereits ausgeschöpft ist. Gewerbekunden müssen bekanntlich den Antrag ohnehin noch im August stellen, ab September sind sie nicht mehr antragsberechtigt.

„Mit der Garantie der BAFA-Förderung schafft Dacia finanzielle Sicherheit und macht den Einstieg in die Elektromobilität für viele Interessentinnen und Interessenten noch leichter“, sagt Thilo Schmidt, Managing Director Dacia Deutschland.

Sollte alles glatt gehen, ob nun regulär oder als Teil des Dacia-Versprechens, können die Kunden mit dem staatlichen Anteil am Umweltbonus in Höhe von 4.500 Euro sowie dem Hersteller-Anteil von 2.677,50 Euro rechnen, insgesamt also 7.177,50 Euro. Der Einsteigspreis vor Kunde sinkt damit von 22.750 Euro und auf 15.572,50 Euro.

Auch Renault gewährt für seinen Megane E-Tech Electric bei Bestellungen bis Ende Juni eine Umweltbonus-Garantie. Bis Ende April galt die Umweltbonus-Garantie für alle elektrischen Renault-Modelle, in der derzeitigen Verlängerung ist nur noch der Megane E-Tech Electric enthalten.

